Vyškov na Slavii: speciální dresy i noví cizinci. A pak postup mezi elitu?

Postrach prvoligistů v MOL Cupu se valí do Edenu. Společně s autobusy svých fanoušků. Velká Slavia versus malý Vyškov. „Je to největší zápas v naší historii,“ říká manažer Zbyněk Zbořil. Na první pohled jednostranná partie. Jenže pozor! Trousilova parta na cestě do čtvrtfinále vyhrála v Jablonci i ve Zlíně a její interesantní tým plný Afričanů cílí na postup do nejvyšší soutěže.

Ani ve Slavii nečekali, že si v této sezoně zahrají proti druholigovému Vyškovu. Proto si „sešívaní“ nedali do smluv o hostování obránce Františka Matyse a brankáře Antonína Kinského doložku o tom, že nesmí ve vzájemném zápase nastoupit. Oba tedy půjdou proti svým. „Nemyslím, že by Slavia musela mít úplně strach,“ reaguje s úsměvem manažer Zbyněk Zbořil. A co když talent Kinský favorita vychytá? „To bych si moc přál,“ nezapírá.

O postupu přes vicemistra samozřejmě nikdo nahlas nemluví. Možná o něm každý hráč, trenérský štáb i vedení v noci sní. V reálu by se jednalo o menší zázrak. I vzhledem k tomu, že druhá liga startuje až o víkendu a Vyškov nehrál mistrák od 12. listopadu. „Hrozně bych si přál, abychom byli Slavii důstojným soupeřem. Jiné mančafty tam dostaly nasypané. Doufám, že nás to před začátkem důležitého jara nějak nerozseká,“ přeje si Zbořil, jehož mrzí, že i do třetice cestuje Trousilův výběr ke konfrontaci s prvoligovým sokem na jeho stadion.

Duel na hřišti lídra FORTUNA:LIGY je vrcholem úspěšné pohárové cesty. Klub nechal vyrobit speciální edici dresů, které zůstanou hráčům na památku. „Když jsme zůstali v osudí se Slavií, byla v naší vipce, kde jsme se s klukama dívali na los, euforie. Přáli jsme si ale hrát doma v Drnovicích,“ posteskl si trenér Jan Trousil. „Pro nás všechny to bude svátek, v Edenu prakticky nikdo z kluků nehrál. Uvidíme, co to udělá s jejich hlavami, ale máme v týmu dost cizinců, kteří to tak nevnímají.“

Ve Vyškově se v každém případě rodí něco velkého. Organizace, jejímž majitelem je kamerunský fotbalový byznysmen Kingsley Pungong, roste a netají ambice na průnik mezi elitu. Byť nemá vhodný stadion a hrává v azylu vedle v Drnovicích. V případě postupu bude muset hledat jiný. Nabízí se Olomouc, Brno, jedná se i se Zlínem (v případě jeho sestupu) a Slováckem. Souběžně je v plánu rekonstrukce drnovického stánku, aby nejpozději za rok splňoval prvoligová kritéria.

„Zatím to není veřejná informace, nějaké varianty máme. Když řekneme A, musíme i B. Během pár týdnů bude jasno,“ zůstává Zbořil tajemný.

Postup? Nemůžeme být alibisté

Každopádně je kádr postavený na to, aby zaútočil z druhého na první místo, na němž přezimovala ekonomicky i hráčsky zdecimovaná Příbram. Taková šance nemusí dlouho přijít. „Nemůžeme být alibisté. Zkusíme to,“ ujišťuje sportovní manažer. „Není tam Brno jako loni, ale Karviná je pořád velký favorit,“ myslí si.

Proto Pungong poslal na jižní Moravu novou várku cizinců, kteří prošli výkonnostním testem. Hned pět se jich chytlo a měli by zvýšit sílu mužstva. Vpředu to bude stát na Fahadu Bayovi (24), jenž má v reprezentaci Ugandy poutavou bilanci 18 zápasů/7 gólů. V izraelské lize, kde oblékal dres FC Ashdod, nasázel 8 tref ve 41 startech. Pak ho zabrzdilo zranění. „Doteď jsme hráli bez klasického útočníka. Alternovali tam Vintr, Lacík. Od Baya si hodně slibujeme,“ přiznává Zbořil.

I další novicové mají co nabídnout a ztráta defenzivního univerzála Ahmeda Fofany, jenž se musel vrátit do dánského Vejle, by neměla bolet. „Všichni si přejeme, aby byli ti noví lepší,“ shrnuje.