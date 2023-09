Kiks při losu MOL Cupu? FAČR chybně nasadila kluby. Brno žádá nápravu

Do nepěkné šlamastyky se dostala fotbalová asociace. Před losem 3. kola domácího MOL Cupu mylně poslala mezi nasazené týmy druholigovou Duklu na úkor brněnské Zbrojovky, která měla dle platného rozpisu nahradit již vypadnuvší Karvinou. Následek je takový, že Brno vyfasovalo favorita z Plzně a Dukla přijatelného soka Opavu. Vedení Zbrojovky žádá nápravu.

„Nasazení týmů pro třetí kolo dle klubu neproběhlo v souladu s rozpisem soutěže,“ uvedli zástupci klubu, kteří celou věc již od středy řeší s FAČR.

Kde je problém? Dokument s názvem Rozpis Poháru FAČR MOL Cup říká mimo jiné následující:

Ve 3. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do košů na kluby licenční (I. a II. liga) a nelicenční. Licenční kluby jsou dále rozděleny podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku, na „nasazené“ a „nenasazené“. Nasazených klubů je zpravidla 16.

Už ve 2. kole vypadla ligová Karviná, mezi nasazenými se tak uvolnilo místo pro jeden celek z druhé nejvyšší soutěže. FAČR tam posunula Duklu, aktuálního lídra druhé ligy. Jenže podle umístění v předcházejícím ročníku by měla na řadu přijít Zbrojovka, která skončila šestnáctá ve FORTUNA:LIZE a sestoupila. Dukla uzavřela minulou sezonu na čtvrtém místě druhé ligy.

A právě to se Brnu nelíbí...

„Pohár je pro nás důležitou soutěží, vnímáme jej jako možnost, jak pozvednout sportovní renomé klubu. Navíc je to stále jedna z cest do Evropy, tak by MOL Cup měl vnímat každý účastník. Zároveň je důležité ctít platný Rozpis soutěže, v opačném případě se vystavujeme riziku jejího znevážení,“ uvedl sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka. „Věříme, že Fotbalová asociace nalezne způsob, jak tento problém vyřešit,“ dodal.

Na svazu se aktuálně celá situace řeší, během čtvrtka FAČR vydá oficiální stanovisko. Úředním termínem pro duely třetího kola je 27. září. Bude se celý losovací akt opakovat? To by byla pro FAČR mimořádná ostuda.

Los MOL Cupu vyvolal naposledy rozruch před čtyřmi lety, kdy fotbalovou veřejnost zaujal podivný způsob, jakým tehdejší generální sekretář Jan Pauly vylosoval z osudí první míček s cedulkou Slavia. Více čtěte ZDE>>>

Los 3. kola MOL Cupu:

Kladno - Zlín

Zápy - Olomouc

Domažlice - Bohemians Praha 1905

Kolín - Ostrava

Mariánské Lázně - Slavia Praha

Uničov - Pardubice

Mladá Boleslav - Velvary/Vlašim

Dukla Praha - Opava

Chrudim - Hradec Králové

Brno - Plzeň

Jihlava - Liberec

Kroměříž - České Budějovice

Teplice - Vyškov

Jablonec - Prostějov

Líšeň - Slovácko

Sparta Praha - Žižkov