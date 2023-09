Kdo je losovací „packal“ Drobný? Berbrův člověk s mnoha funkcemi

Martin Drobný funguje ve fotbalovém soukolí desítky let. Dlouhodobě se stará o sportovně technický úsek, aktuálně na FAČR šéfuje Řídící komisi pro Čechy. Z toho plyne členství ve „velkém“ výboru asociace, který vede Petr Fousek. V dubnu 2021 byl navíc zvolen předsedou Plzeňského krajského fotbalového svazu, kde se stal nástupcem Romana Berbra .

Právě s Berbrem ho pojí dlouholetá společná funkcionářská dráha. „Já se toho zbavit nemůžu, dvacet let jsem s ním dělal, byl členem výkonného výboru. Jsem z Plzně. Tak to prostě bylo. Kdo chtěl fotbal dělat, musel s ním přijít do styku. Říkat, že jsem s ním mluvil jednou za měsíc, je nesmysl,“ vyprávěl pro iDnes.cz před dvěma lety po svém zvolení šéfem fotbalu na Plzeňsku.

Místopředsedou se stal jeho protikandidát Aleš Jindra, představitel reformního proudu spojený s tehdejší Fevolucí. Dvouletá spolupráce ve výkonném výboru stále drhne. Drobný dle svých kritiků ostatní členy výboru málo informuje, často jedná na vlastní pěst. S novináři komunikuje málo, během čtvrtka na telefony od redaktora Sportu nereagoval. Patří k zástupcům staré školy, jen nerad si nechá „kecat“ do práce. Ve výkonném výboru je atmosféra často vyhrocená a hlasování bývají velice těsná. Spory byly i u krajské komise rozhodčích, kterou po Miroslavu Zlámalovi od léta převzal Martin Košan.

Zaneprázdněný funkcionář nazval krajskou úroveň „třetí funkcionářskou ligou“, při svém angažování ve vyšších patrech fotbalu často na řízení svazu na Plzeňsku nemá čas. Naposledy se nezúčastnil ani losovacího aktivu před sezonou, což je jedna z klíčových akcí před zahájením nového ročníku.

„Je to skutečný pohrobek Romana Berbra, který se od něj evidentně naučil spousty věcí. Nelze to srovnávat, ale zatajování skutečností, dělání si věcí za zády, slibování protislužeb za poslušnost, kumulování funkcí… Když vidíte, jak tihle funkcionáři fungují... On je předseda PKFS (Plzeňského krajského fotbalového svazu), on je předseda ŘKČ (Řídící komise pro Česko, která řídí ČFL a divize), z čehož plyne členství ve ‚velkém‘ výkonném výboru asociace a zároveň byl zaměstnanec FAČR. Teď se z nějakého záhadného důvodu stal ze zaměstnance FAČR spolupracovník se statusem OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), fakturuje asociaci desítky tisíc měsíčně a zároveň používá služební auto asociace. Tohle je to pro mě nepochopitelné,“ vykládal na konci dubna v otevřeném rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz místopředseda Jindra.

Z vysoké pozice plyne i vliv na komisi rozhodčích pro ČFL a divize, kterou vede plzeňský hejtman Rudolf Špoták . V minulých týdnech zde proběhla kauza kolem rozhodčího „řezníka“ Michala Patáka, jenž byl na konci srpna po vymyšlené penaltě v utkání ČFL mezi Admirou a rezervou Českých Budějovic (2:1) vyřazen z listiny rozhodčích. Vliv si zde zachovává někdejší Berbrův blízký člověk Peter Sádovský, na Plzeňsku zase Drobný prosazoval do pozice předsedy Ladislava Marešku, jejího někdejšího šéfa též spojeného s érou souzeného „kmotra“ českého fotbalu.

Drobnému před rokem hrozilo odvolání z pozice předsedy Řídící komise pro Česko, na mimořádné valné hromadě FAČR ale na hlasování o jeho pozici nedošlo. Naopak si svou roli podržel. Jenže aktuální losovací průšvih může s jeho křeslem povážlivě zamávat.

„Bohužel došlo k mému chybnému výkladu článku z rozpisu soutěží o nasazování ve třetím kole MOL Cupu, kdy jsem rozhodl podle aktuální tabulky druhé ligy. Mezi vedoucími týmy druhé ligy Duklou a Vyškovem proběhl los, podle kterého jsem určil jako nasazenou Duklu. Jsem si vědom toho, že došlo k mylnému kroku a že nasazená měla být Zbrojovka Brno, která se v minulém ročníku umístila šestnáctá v první lize,“ vysvětlil Drobný svůj omyl.

MOL Cup je aktuálně jedinou soutěží se zastoupením profesionálních klubů, kterou pořádá FAČR. Opakování losu znamená neslýchanou ostudu, kterou na Strahově jen těžko vydýchávají. „Omluva klubům i fanouškům je naprosto na místě. Opakování losu z důvodu pochybení lidského faktoru je vždy nemilé, ale není jiná možnost, jak věc řešit. Určitě budou přijata taková opatření, aby se to neopakovalo,“ znělo v oficiálním čtvrtečním prohlášení.