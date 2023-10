Jílek po Žižkově: Konec byl peklo. Pospíšil? Musí se ještě hodně učit

Petr Uličný, velezkušený a bývalý trenér Sigmy, přiskočil u střídaček k Václavu Jílkovi a pronesl: „Ve druhé půli to bylo slabší.“ Ano, Olomouc sice ve třetím kole MOL Cupu porazila druholigový Žižkov 1:0 a slaví postup, po pauze však ztratila jistotu a přečkala tutovku domácího týmu. „Posledních dvacet minut to bylo peklo,“ řekl Jílek. Po utkání prozradil stav zraněných hráčů a zhodnotil výkon brankáře Matúše Macíka, který není zrovna v ideální formě.

Nadřeli jste se na postup?

„Odehráli jsme výborný první poločas. Po gólu jsme další dvě velmi dobré příležitosti neproměnili a v závěru to korunovali neproměněnou penaltou. Tím by se podle mě utkání definitivně zlomilo. Do druhého poločasu jsme také nevstoupili úplně špatně. Zifčák měl samostatný brejk, Forty (Jan Fortelný) byl ve velmi dobré situaci. Pak jsme ale ustoupili z aktivity a nabídli soupeři jednoduchými, hloupými, triviálními chybami šance. On toho využil a chytl se, posledních dvacet minut to bylo peklo. S velkou dávkou štěstí jsme jednogólový výsledek ubránili.“

Martin Pospíšil zahodil penaltu, kopl ji prachbídně doprostřed. Co mu řeknete?

„Že se musí asi ještě hodně učit. Možná to odkoukal od Lukáše Juliše, ale ten má úspěšnost daleko vyšší. Dneska to byla samozřejmě komplikace, protože jsme soupeře nechali ve hře a pak vypadá jako blbec (usmál se). Bez urážky. Ale musí se ještě hodně učit, i když už je v pokročilejším věku.“

Po víc nez hodině hry Žižkov neproměnil obrovskou šanci. Po Benešově chybě šli dva hráči na Macíka, Řezáč minul prázdnou branku. Co se vám honilo hlavou?

„Vidíte, jak je tam sám hráč na malém vápně, ale nedostal to dobře. Byl problém ve finální přihrávce, která skočila a byla nepřesná. Ale vezměte si, co tomu předchází. Náš útočný aut hozený na hráče, který není připravený. Může to pod tlakem vzít nahoru, nahraje Benešovi, ten udělá další chybu. Byly celkem tři. Pak je z toho taková příležitost, kterou soupeř naštěstí neproměnil.“

Po trestu za červenou a po nevydařeném zápase na Baníku nastoupil v brance Matúš Macík. Jak si vedl?

„Celý zápas působil velmi dobře a klidně. Pak v závěru tam ale zase byla jedna situace, kdy při centru neudržel balon. Tam jsme mohli pykat. Samozřejmě není v ideální situaci a není úplně v optimálním rozpoložení, ale musíme si pomoct vzájemně. Můžeme být rádi, že ta chybička nebyla potrestaná. Pořád je součástí týmu a musíme pracovat na tom, aby se zlepšil.“

Při jeho absenci využil příležitost Tomáš Digaňa, proti Žižkovu nebyl v nominaci kvůli zranění…

„Je to škoda. Normálně by dneska chytal, ale na úterním tréninku měl ještě dozvuky zranění ze sobotního zápasu s Boleslaví. Byl to stejný případ jako Vodháněl, nepustilo ho to do zápasu.“

Kromě Vodháněla stále chybí Juliš. Jak jsou na tom?

„V zápasovém režimu nejsou už čtrnáct dní, dneska jsme nechtěli vůbec nic riskovat. Dotrénovávají do stavu, aby byli připraveni pro další ligové kolo.“

Reprezentační pauza vzhledem k početné marodce přijde vhod.

„Stoprocentně. Digaňa, Vodháněl, Juliš i Zmrzlý jsou blízko návratu. Jsou to naši stěžejní hráči, takže nám určitě v dalších zápasech pomůžou.“