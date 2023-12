Chytil o trápení i úlevě: Bohužel mu to neskočilo. Teda pro nás bohudík...

Ulevilo se vám po gólu?

„Bylo vidět, že míč neskočil, neodrazil se. Terén se postupně zhoršoval, ve druhém poločase i prodloužení to bylo znát hlavně ve vápnech. Bohužel to gólmanovi nevyskočilo, nebo pro nás bohudík…“

Byl to složitý zápas, že?

„Začali jsme aktivně, deset, patnáct minut jsme byli lepší, měli jsme nějaké šance, ale nevstřelili jsme gól. Hradec se tím dostal do hry, hrozil nám brejky, vyhazovali jsme spoustu míčů. Ve druhé půli jsme měli velký tlak, ale bohužel jsme nedokázali vstřelit branku. Bylo to pro nás těžké.“

Vy sám jste měl několik šancí.

„Největší byla asi ta, kdy jsem šel sám na bránu, chtěl jsem to poslat mezi nohy, ale skočilo mi to, a tak jsem trefil gólmana. Mrzí mě to. Mohli jsme rozhodnout dřív a mít klid. Takhle jsme se strachovali až do prodloužení.“

Jak jste na tom byli se silami? Po návratu z Moldavska jste sice nehráli, ale cestovali jste do Zlína, kde se nakonec zápas nekonal.

„Bohužel se vyhodnotilo, že tam jet musíme, i když se podle mě tušilo, že se hrát nebude. Takže vlastně pauza nebyla. Tam jsme jeli osm hodin, zpátky čtyři, předtím jsme byli v Tiraspolu. Cestování bylo hodně, moc jsme si neodpočinuli.“

Jste na konci podzimu zničení?

„Trenér hodně rotuje sestavu, myslím, že jsme v dobré kondici, nemáme ani nějak extra moc zraněných. Celkově je to dobré. Čeká nás pár zápasů do konce, chceme vyhrát úplně všechny.“

Slavia získala Nizozemce Mohameda Ihattarena. Už jste se stihli seznámit?

„Už byl s námi v kabině, teď se připravuje individuálně. Viděl jsem nějaký sestřih zápasů, co odehrál v Evropské lize, je vidět, že je hodně kvalitní. Doufáme, že nám pomůže.“