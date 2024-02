Hokejka Chytil vs. Kuchta: klíčoví, ale úplně jiní. Komu derby sedne víc?

Oba mají formu jak hrom. Oba jsou pro útok svých klubů klíčoví. Přitom jsou Mojmír Chytil a Jan Kuchta typologií a přínosem na hřišti naprosto odlišní. Kdo se do derby hodí víc? Dost možná „hybridní hokejista“ Chytil. A to nejen kvůli bleskovému hattricku do sítě Pardubic.