Schranz: Jako expert na Spartu se necítím. Neděle je šance na nápravu

Cítíte se jako expert na Spartu?

„Necítím. Zároveň jsem ale rád, že se mi proti ní daří a snad se tak bude dařit i týmu. Ne jako dnes a snad hned v příští zápase.“

Vedli jste 2:0, ale nakonec jste prohráli. Co se stalo?

„Udělali jsme chybu, dostali jsme kontaktní gól a začalo se to lámat. Situaci v nastavení jsem neviděl, podle všeho to byla nešťastná ruka, pak se to už otočilo v náš neprospěch. To je zkrátka fotbal.“

Jako to mělo dohru v kabině?

„Něco jsme si k tomu řekli. Šanci na nápravu máme za tři dni, což je skvělé, je to pozitivum. Odehráli jsme dobrý zápas, ale doplatili jsme na chyby.“

S jakým plánem jste šli do zápasu? Měli jste brutální nástup.

„Chtěli jsme být dominantní, využít sílu našich fanoušků a atmosféry, což se nám podařilo. První půli jsme podle mě byli lepší, škoda že v tom druhém jsme na to nenavázali. Máme ale hlavy nahoře.“