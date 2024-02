Dohra derby u sudích: Vlček odmítl podepsat zápis, za gesto hrozí pokuta

Ztratila derby hrozivým způsobem. Slavia vedla nad Spartou o dva góly, přesto po prodloužení a prohře 2:3 z MOL Cupu vyletěla. Co víc – před domácími fanoušky a novým majitelem Pavlem Tykačem. „Po takovém průběhu je to hodně nepříjemné,“ sdělil trenér Jindřich Trpišovský. Bolelo to, což dokazuje dohra v kabině rozhodčích. Stanislav Vlček, vedoucí mužstva „sešívaných“, odmítl podepsat zápis o utkání. Co to znamená?