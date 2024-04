Kopic o roli v Plzni i postupu: Lepší vyhrát pohár, než být druhý v lize

V roce 2024 skóroval poprvé. Jan Kopic (33) nabírá v klíčové fázi sezony výbornou formu. Z Jablonce do Plzně před devíti lety přicházel a v úterý na severu Čech výrazně přispěl k dvěma trefám Viktorie . Zkušený křídelník domácí pohár vyhrál jedinkrát – s Jabloncem v sezoně 2012/13. Ve finále proti Mladé Boleslavi vyrovnával na 2:2 a v rozstřelu proměnil rozhodující penaltu. „Na to vzpomínám často,“ usmíval se po úterní výhře v západočeském dresu.

Šlo o těžký zápas?

„Po porážce s Libercem to bylo důležité utkání. Liga už nám utekla, Sparta se Slavií jsou daleko od nás, navíc se to naší ztrátou v sobotu ještě prohloubilo. Pohár je pro nás hodně důležitý, pro Jablonec taky. Hrálo se těžké utkání na těžkém terénu. Takové zápasy bývají o prvním gólu, brzy jsme dali ještě druhý a rozhodli to.“

Vy jste byl u obou gólů.

„Doufám, že jsem tomu pomohl (úsměv). Při prvním jsem nastřelil balon do vápna a tam si to nešťastně srazil stoper (Tekijaški) do brány. Před druhým to udělal krásně Cheicky (Souaré). Nastřelil to na zadní tyč, já pak ve skluzu nastavil nohu a odrazilo se to do brány.“

Pomohlo vám, že jste na straně měl tolik prostoru?

„V první situaci jsem byl trošku naštvaný na Matěje Vydru, že mi to nedal víc kolmo a šel bych sám na bránu. Ale dopadlo to takhle a jsem za to rád.“

Pod trenérem Koubkem musíte víc bránit. Není tahle role na kraji hřiště příliš náročná?

„Běhá se mi docela dobře, fyzicky je to v pohodě. Jen nedávám moc gólů, v téhle sezoně nemám čísla. Gól jsem dal po dlouhé době, v lize ho ještě nemám. Šance mívám, ale nepadá mi to tam. Tímhle se to snad zlomí a do konce sezony ještě nějaké góly přibudou.“

Zbývají vám dva zápasy, abyste vyhráli MOL Cup. Jak těžké bude ty dva kroky zvládnout?

„Věděli jsme po losu, že když zvládneme zápas v Jablonci, příště hrajeme doma se Zlínem. Budeme favoriti, nedostat se do finále by pro nás byl velký neúspěch. Zlín musíme porazit a jít do finále. Je jedno jestli proti Spartě, nebo Opavě, budeme chtít tak jako tak vyhrát.“

Vzpomínáte na to, jak jste naposledy vyhrál pohár s Jabloncem v květnu 2013?

„Jde o jediný můj český pohár, na to docela často vzpomínám. Je to už jedenáct let, letí to. Vyrovnával jsem na dva dva a pak dal rozhodující penaltu, na to člověk nezapomene do konce života. Snad to s Plzní zopakujeme.“

Proč se vám doteď nepovedl pohár vyhrát v Plzni?

„V Plzni jsme skoro vždycky hráli nahoře o titul, spíš se to soustředilo na ligu. Pohár byl na vedlejší koleji. Teď je to jiné. Titul to asi na devadesát devět procent nebude. Zažil jsem to s Jabloncem a je to krásné. Raději vyhraju pohár, než být druhý v lize. Když se podaří něco zvednout nad hlavu s týmem, je to velká euforie.“