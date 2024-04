Naštvaný kouč Zlína: Nemám co hodnotit, přišli jsme se zúčastnit

Jak si vysvětlujete snadné vyřazení v Plzni?

„Nemám co hodnotit, nebylo tam z naší strany prakticky nic. Přišli jsme se zúčastnit semifinále MOL Cupu, tomu nerozumím. Plzeň byla od první minuty jasně lepší, my jsme si neporadili s její rychlostí, nebyli dostatečně agresivní, nedostupovali jejich hráče a byli daleko od sebe. Nemá cenu z mé strany zápas hodnotit, není co.“

Měli hráči v hlavách důležitý nedělní zápas s Karvinou?

„Tohle byl důležitý zápas, kterým si hráči upevňují sebevědomí, zvedají si ho herní praxí. Nechápu to. Řekneme si, co chceme hrát, hlavně být agresivní v šestnáctkách. Pak nám Chorý dá dva góly ve vápně bez jakéhokoliv odporu. Plzeň v zápase měla po centrech spousty dalších nebezpečných momentů, o druhém gólu se ani nebavím, to byla tristnost. Nechat jejich hráče zakončit při průniku skoro z půlky, aniž by na sebe měl vytvořený tlak… Opravdu nevím, čím to bylo. Musím se na to kluků zeptat. Ale pro mě touhle tiskovou hodnocení utkání asi skončí, už se o tom zápase snad ani bavit nebudu.“

Neudělal jste v sestavě příliš změn?

„Bylo tam hodně změn, máme těžký zápas o víkendu s Karvinou. Ale hráči, co nastoupili, potřebují dostat šanci a dostali ji. Měli ukázat výkon, jaký jsme od nich očekávali. Nebyl tam výkon ani na padesáti procentech, co kluci dokáží zahrát. Kdybychom o nich nebyli přesvědčení, nedáváme je tam. Chápu, že hráči na sebe nemusí být tolik zvyklí, ale to neznamená, že nebudou dostupovat, nebudou aktivní v útočné i obranné fázi, nebudou běhat, soubojovat a prát se o výhru.“

Ovlivnil zápas rychlý gól?

„Už předtím tam byla obrovsky nebezpečná situace, co proletěla naším vápnem. Šlo o zcela jednoduché věci. Chorý šel na první tyčku, náš obránce stál za ním, místo aby ho vytlačil. Takhle jednoduchý gól dostat… Vím, že není jednoduché Chorého bránit, je to skvělý fotbalista, ale byla tam absolutní nedůslednost v naší šestnáctce. Pak to zápas ovlivní, hráči si přestali věřit a fotbal z naší strany byl velmi slabý.“