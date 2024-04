Červ se dočkal gólu: Bylo na čase, teď už jsem Plzeňák. Vyhlíží první trofej

Na první trefu v Plzni čekal téměř tři měsíce, ale stála za to. Lukáš Červ(23) parádním průnikem skóroval proti Zlínu a přispěl k dominantní výhře favorita. Viktoria slaví postup do finále MOL Cupu a může se opřít o svou výraznou zimní posilu. „Říkal jsem si, že až bude třeba, gól dám,“ usmíval se západočeský středopolař.

Šlo o snadné vítězství?

„Od úvodních momentů jsme zápas zvládli, hodně nám pomohla branka v šesté minutě. Pak jsme pokračovali v nátlaku, byli poctiví dozadu, stopeři to odskákali s jejich útočníkem, nebezpečným hlavičkářem. Pak jsme přidali druhou branku, po poločase třetí a zvládli jsme to.“

Máte radost z první trefy za Plzeň?

„Říkal jsem si, že až bude potřeba, gól dám, v minulosti jsem vždycky nějaké dával. Šancí jsem měl v předchozích zápasech dost, bylo na čase to trefit. Když jsem ležel v posteli den před zápasem, myslel jsem na to, že to musím dát. Jsem samozřejmě moc rád.“

Překvapilo vás, kolik vám nechali zlínští obránci prostoru?

„Trošku jo, hodně se to přede mnou otvíralo. Jak jsem postupoval k bráně, přemýšlel jsem, kam to hodím do strany, ale jak se to uprostřed otevřelo, neměl jsem jiné řešení než vystřelit.“

Těšíte se na finále proti Spartě doma?

„Určitě je to lepší než hrát venku. Na finále je ale stadion rozdělený padesát na padesát, bude to trošku jiné, než když hrajeme doma normálně.“

V závěru sezony nastoupíte proti soupeři z Letné dvakrát. Máte jako bývalý slávista proti Spartě ještě větší touhu uspět?

„Teď už jsem Plzeňák. Finále je velkou motivací, ať hrajeme proti komukoliv. Bude to těžké, ale zvládneme to.“

Motivuje vás zisk trofeje hodně?

„Ještě jsem v dospělém fotbale nic nevyhrál, pohár je pohár. Jde o jeden ze dvou možných titulů v Česku, určitě to chceme zvládnout a vyhrát.“

Nejste v zápřahu náročného programu posledních týdnů unavený?

„Ne, běhat mě samozřejmě pořád baví (směje se). Spíš mě mrzí, že zhruba od 85. minuty jsme to malinko víc otevřeli, Zlín pak měl nějaké možnosti. Ale takové zápasy jsou dobré, zvlášť doma před skvělými fanoušky. Člověk v tu chvíli nemyslí na to, že by byl unavený, spíš si to užívá.“