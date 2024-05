Tři důvody Sparty k odplatě. Priske vtipkoval o gólmanech, co odměna?

Šlo o náraz s brutálními následky. Bolelo to. Sparta před rokem čelila Slavii, po prohraném finále MOL Cupu zblízka sledovala, jak se věčný rival nadechl, zadržel nos a po hlavě se ponořil do euforie v místě, kde jsou Letenští doma.

„Hrozné pocity,“ smutnil Lukáš Sadílek, záložník Sparty. Kabinou vibrovalo negativní napětí.

Dnes je na programu revenge – v češtině odplata. V případě Sparty je na místě. Trenér Brian Priske výraz poprvé použil už před týdnem. Proč k němu sáhl, opřel o dva důvody. Najít lze ovšem i třetí.

Zaprvé – Slavia. Pochopitelně. Rok stará prohra je obrovský strašák. „Ale také Slovácko,“ připomněl dánský kouč jiné finále.

Rudí napochodovali do boje o pohárové zlato potřetí v řadě. Před dvěma lety – ještě bez Priskeho na střídačce – přihlíželi domácím oslavám na Slovácku po porážce 1:3.

„Je důležité si prožít úspěchy i neúspěchy. Ale takové momenty nechcete zažívat, nechcete se takhle cítit. Je tady víc kluků, co poslední dvě prohry zažili,“ líčil Krejčí.

Tentokrát nastal moment, kdy sparťané mohou uškodit Plzni v jejím chrámu. I když tribuny Doosan Areny budou rozdělené na tři části, fanoušci Viktorie a Pražané obsadí stejný díl ochozů.

A právě na západě Čech leží důvod odplaty číslo tři. Sparta v čase mezi březnovými debakly s Liverpoolem v Evropské lize schytala v domácí soutěži v Plzni nálož 0:4. Au, debakl sparťanům na chvíli podrazil nohy.

Motivačních bodů je ovšem hned celá řada. Vítěz pohárového večera, který se v případě remízy protáhne o prodloužení a možný penaltový rozstřel, pobere finanční bonus ve výši jeden a půl milionu korun. Mužstvo se skloněnou hlavou si pak sáhne na půl milionu. Přesto Sparta může prožít mnohem emotivnější pocit, než představuje skotačení s tučným šekem v rukou.

„Má obrovský motiv – získat titul,“ prohodil Miroslav Koubek, šéf plzeňské střídačky. Což se čerstvému mistrovi podařilo naposledy v sezoně 2013/14 (finále rovněž v Plzni 2:1 po penaltách) pod velením Vítězslava Lavičky, současného šéfa sparťanské mládeže. Krejčí a spol. mohou navázat na tým kolem Tomáše Vaclíka, Pavla Kadeřábka, Bořka Dočkala, Davida Lafaty nebo Josefa Hušbauera.

„Chci získat double. Moje motivace je stejná jako u všech v klubu a v kabině,“ uvedl Priske, jenž ve Spartě bojuje o třetí trofej za dva roky. „Když jsem přišel do Sparty, nepřemýšlel jsem takhle dopředu. Soustředil jsem se na to, co je potřeba udělat. Věděl jsem ale, že je to skvělý klub a má obrovský potenciál, abychom dokázali velké věci.“

Letenští totiž v sobotu odpálili titulovou párty, po vítězství 5:0 v Mladé Boleslavi pařili do ranních hodin. „Celebrate as hell!“ vyzýval k pekelným oslavám Ladislav Krejčí. Den na to hráči dostali od Priskeho volno, parta kolem kapitána ještě v neděli odpoledne popíjela pivo na balkoně žižkovského stadionu, odkud fandili rezervě v druholigovém zápase proti Vlašimi (2:2).

Pak oslavy dočasně utichly. Sparťané v pondělí dorazili do tréninkového centra na Strahově, v Plzni jich bude připravených naskočit do hry osmnáct, což je méně než v lize. Taková jsou pravidla.

Kromě zraněných záložníků Kaana Kairinena a Davida Pavelky jsou všichni fit. „Věřím, že se porovnáme v nejsilnějších sestavách,“ prohodil Krejčí. Ano, neměli by chybět Veljko Birmančevič, Lukáš Haraslín nebo Jan Kuchta. Jen jedinou pozici pokrývá velké tajemství.

V lize je jedničkou Peter Vindahl, v poháru pak vše dosud odchytal Vojtěch Vorel, jeho kolega. Pravděpodobně by měl dostat důvěru, což Priske ovšem nepotvrdil, vtipkoval… „Hráči už sestavu vědí, vy se ji dozvíte zítra večer. Ale v brance nastoupí brankář,“ řekl Priske a vítězně se usmál, jak z odpovědi vyvázl.

Ať už s Vorlem, nebo s Vindahlem, Sparta po pár dnech znovu klepe na zlatou bránu.