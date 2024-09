Nic pro kardiaky! Luxusní náskok Ústí, o půli řada změn. Rozhodly penalty

„Nic pro kardiaky!“ napsali Ústečtí na sociální síti poté, co bylo hotovo. Vždyť kdo by po prvním poločase čekal, že domácí budou nakonec oslavovat brankáře Ondřeje Němce. Když v penaltovém rozstřelu chytil druhý kop z pěti, jeho spoluhráčům vyletěly ruce vzhůru. A současně spadl obří kámen ze srdce.

Třetiligový tým se totiž málem dopustil fatálního selhání. Druhé kolo českého poháru rozjel ve vysokém tempu, do půl hodiny si vytvořil dvougólové vedení, které ještě do přestávky za dvě minuty zdvojnásobil.

Pak je otázka, co se stalo v šatnách obou týmů. Oba trenéři vyměnili před startem druhého poločasu celkem čtyři hráče. Domácí kouč Svatopluk Habanec nechal dopracovat autora dvou branek Marka Červenku nebo jiného střelce Davida Černého.

Kladenští pak udělali zásadní změnu, do hry kromě dalších tří hráčů vyslali Jakaba. Sedmadvacetiletý obránce vstřelil tři branky, první zaznamenal v 65. minutě. Tím odstartoval neskutečnou stíhačku.

Přidal druhý gól, z penalty třetí. A ve třetí minutě nastaveného času dokonal kladenské probuzení Tadeáš Pospíšil, který srovnal na konečných 4:4.

Proto se šlo do penalt, v nichž sehrál klíčovou roli gólman Němec. Zatímco ústečtí střelci byli stoprocentní, hosté dvakrát zaváhali. Dál tak jdou domácí.

Habanec: Druhá půle byla ostudná

„To, jakým způsobem jsme se prezentovali ve druhém poločase, bylo ostudné. Vést v závěru 4:1 a během šesti posledních minut si nechat dát tři branky, je opravdu fiasko, úlet. Vidět osm gólů je krásné pro diváky, ale na pumpu pro trenéry,“ ušklíbl se kouč vítězného týmu z Ústí nad Labem, jenž v minulosti vedl prvoligové Brno a Slovácko.

„Měli jsme hlavy dole, soupeř se naopak nacházel v nebesích, ale určení hráči na penalty si věřili, což bylo znamení, že chceme postoupit,“ dodal trenér týmu, za který válí exligisté Tomáš Kučera, Alois Hyčka, Ladislav Kodad, Tomáš Grigar, David Březina či David Černý.

Habanec měl i tak pro své svěřence malé pochopení: „Pamatuji si, že jsem zažil s Teplicemi v naší první ligové sezoně 1996/97, když jsme v Českých Budějovicích vedli 3:1 a prohráli 4:5,“ zapátral v paměti.

Kladenský trenér Zdeněk Hašek byl blízko velké senzace. „Ústí dělalo chyby, to se stane každému mužstvu, které dostane jeden, dva góly. Začne se bát o výsledek. Šťastně jsme vyrovnali na 4:4, pak jsme bohužel prohráli penalty. Přesto děkuji klukům za sílu charakteru, bylo to dobré utkání, potřeboval jsem vidět naše hráče, jak se chovají v určitých situacích, prostřídali jsme to a dali šanci hráčům, kteří běžně nepatří do základní sestavy,“ líčil někdejší šéf střídačky Viktorie Žižkov.

Takové zmrtvýchvstání český fotbal snad nepamatuje. Zato něco podobného se stalo před dvanácti lety v Anglii. Ostatně mezi nejlegendárnější fotbalové zápasy histore se počítá velkolepý obrat v osmifinále anglického Ligového poháru v podání Arsenalu, který tehdy dokázal zvrátit manko 0:4 a nakonec otočit proti Readingu na 7:5 po prodloužení.

Úterní zápasy 2. kola MOL Cupu:

ČSK Uherský Brod – Prostějov 2:1

Vítkovice – Hlučín 0:3

Ústí nad Labem – Kladno 5:4 po pen.