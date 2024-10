Asistent Trpišovského o Benátkách: Lepší trávník než v lize. Chválil mladé

Jak jste po velice specifickém zápase spokojený?

„Splnili jsme, co jsme chtěli, s čím jsme sem jeli. Hlavní cíl byl dát šanci mladým klukům a těm, kteří nemají takovou vytíženost. Otevřeli jsme to brzkým gólem a mladší kluci se pak trochu uklidnili a pak už to bylo o jednom týmu. Škoda, že už jsme tam nedotlačili po pauze nějaký gól, možná tam přišlo z naší strany lehké uspokojení, ačkoliv jsme si v poločase říkali, že chceme pokračovat ve stejném tempu. Kvalita po prostřídání šla dolů. Ale jsme spokojení. Ještě poděkuji fanouškům, domácím i hostujícím. Atmosféra tu byla skvělá, pro oba týmy.“

Domácí se radovali, že proti vám vyhráli poločas…

(usmívá se) „Pravda. Byla tam naše standardní situace, nepohlídali jsme si to vzadu a utekli nám. Gratuluji jim.“

Nepřipadali si tu hráči trochu jak rockové hvězdy? Neustálé žádosti o fotku, o podpis…

„No, bylo zajímavé, že jsme šli o půli do kabin a kluci se zastavovali a fotili se a podepisovali dresy v době, kdy si jdeme do kabiny něco říct. Pro mě zvláštní a nečekané. Ale ne, musím říct, že atmosféra byla opravdu skvělá. Když jsou fanoušci takto blízko, dává to tomu šmrnc. Takové zápasy v MOL Cupu jsou speciální. Lidi se přijdou podívat na hvězdy, užíval jsem si to i jako hráč.“

Hodně vaší hře pomohl i kvalitní trávník, že?

„Upřímně bych řekl, že polovina ligy takový trávník nemá. Fakt kvalitní, moc se netrhal, možná trochu na konci zápasu. Musím smeknout klobouk před tím, jak se o něj starají.

Jak probíhá příprava na outsidera z třetí ligy? Sledujete je, nebo se zkrátka soustředíte jen na svůj výkon?

„Měli jsme přípravu jako na ligový zápas či na Evropu. Normálně jsme měli video, kluci viděli typy jejich hráčů, jejich rozestavení 4-1-4-1, které často nemění, na rychlé hráče, jestli jsou leváci či praváci… Není to tak, že sem přijedeme a nebudeme vědět, kdo proti nám nastoupí. Soustředíme se na to jako na ligu a Evropu.

Velkou šanci dostali dva mladící z béčka Mikuláš Konečný a Jan Trédl. Jak se vám líbili?

„Oba dva za mě podali výborný výkon, s Ogbuem se Konečný dobře doplňoval. Chceme po něm, ať hodně na hřišti komunikuje, snažil se o to. Navíc podporoval ofenzivu. Trédl hrál první půli skvěle, hrálo se hodně po jeho pravé straně. Dloubanými přihrávkami za obranu vysílal dopředu naší útočnou trojku. To, co jsme po nich chtěli, splnili.“