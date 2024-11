Fanoušci proti Dynamu: V Táboře napadli hráče, zasahovala policie

Tvrdé jádro fanoušků Dynama jako projev nesouhlasu s výsledky a s tím, co se děje v jihočeském klubu, nedávno vyhlásilo bojkot domácích zápasů. Někteří příznivci přijeli na zápas MOL Cupu do nedalekého Tábora, kde poslední celek první ligy nakonec prohrál po prodloužení 0:2. Nespokojenost fanoušků znovu narostla.

Skupinka asi 15 příznivců už během utkání vulgárně napadala hráče a představitele klubu, situace vygradovala po skončení zápasu. Směrem k hostující střídačce házeli fanoušci kelímky od piva, při odchodu ze hřiště se dokonce mužstvo pokusili napadnout. Eskalaci konfliktu a přímému kontaktu bránili pořadatelé a policie.

Autobus pro hráče musel být přistavený těsně k šatně, odjezdu asistovala policie, která tým doprovodila až na dálnici směrem k Budějovicím. Deník Sport kontaktoval ředitele klubu Emila Kristka, ten se k celé záležitosti nechtěl víc vyjadřovat. „Nebyli jsme tam,“ sdělil krátce, než položil telefon. Celá kauza bude mít dohru, klub by měl mít chování agresivní skupinky zdokumentované.

Co se ve středu dělo na hřišti? Budějovice nastoupily s devíti změnami v sestavě, prostor dostali hráči z lavičky nebo širšího kádru. Adepti dresu s nižším vytížením ale nepřesvědčili. V úvodu měli šance domácí, pak Matouš Nikl napálil břevno. K výhře ale celý zápas víc směřovalo Táborsko.

Zápas před početnou diváckou kulisou – na stadion přišlo přes 1700 diváků – spěl do penalt, domácí nakonec rozhodli dvěma góly v prodloužení. Druholigové Táborsko slavilo postup a velkou výhru nad regionálním rivalem, zatímco poslední tým nejvyšší soutěže schytal další direkt.

„Táborsko chtělo daleko více než my. Někteří hráči si přijeli zahrát fotbal a vůbec je nezajímá, že nebojují jen za sebe, ale za klub, za lidi v klubu a fanoušky. Řešili jsme to v šatně. Každý musí začít u sebe,“ zlobil se asistent trenéra Dynama Jiří Novotný.

Tentokrát řídil tým před lavičkou on, hlavní František Straka zápas sledoval v klidu vsedě v ústraní. „Franta to tak chtěl, vyměnili jsme si role. Pro mě to bylo něco trochu jiného, ale nevadilo mi to. Hráče od lajny stejně neukřičíte,“ vysvětlil Novotný.

V neděli Dynamo odehrálo solidní partii s Libercem, proti trápícímu se týmu šlo za výhrou, nakonec remizovalo 0:0. Výkon a získaný bod ale náhradníci, kteří dostali šanci v Táboře, zmuchlali do koše. Někteří fanoušci, kteří jeli tým povzbudit na MOL Cup, opět několikrát skandovali „Kristek ven“, naopak podpořili trenéra Straku. Spokojený v Dynamu nikdo být nemůže.

„Je rozdíl, když si jdete jen zahrát fotbal, nebo jdete bojovat do války, jako to bylo vidět u domácích,“ zmínil Novotný špatné nastavení týmu. „Přístup hráčů je na pováženou. Hned jsme to řešili v kabině po zápase. Kluci musí začít u sebe. Když takhle budou pokračovat, skončí a nebudou je chtít ani nikde jinde. Navíc bojují nejen za sebe, ale za celé Dynamo, za fanoušky,“ zdůraznil.

Budějovice, které v sezoně uhrály ze třinácti zápasů pouhé dva body, čeká o víkendu další těžký duel. V neděli před reprezentační pauzou jedou do Teplic, které se rovněž trápí a jsou čtrnácté.