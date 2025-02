Kerbr po vydřeném postupu: Rohy? Asi rekord. Moses blízko základní sestavě

Postup do čtvrtfinále poháru byl hodně vydřený, hořkosladký. Převládají spíše negativa?

„Jsme rádi, že jsme postoupili, ale výkon nebyl podle našich představ. Ale já osobně si z toho chci vzít to pozitivní. Tím, že máme jen MOL Cup, chtěli jsme kluky, kteří nemají vytížení, vidět v akci, protože nehrajeme Evropu. Víc si k tomu řekneme s hráči na videu, byly tam situace, které se daly řešit lépe.“

Je znepokojující, že jsou nůžky mezi náhradníky a základní sestavou otevřené?

„Osobně to tak nevnímám, mám kluky před očima každý den. Pech a Moses odvedli solidní výkony. Nechci to brát negativně, ale představovali jsme si to jinak.“

Ukázal se někdo i přes nízkou produktivitu v tak pozitivním světle, že by mohl brzy nakouknout do základní sestavy v ligovém zápase?

„Moses podle mě odehrál celý zápas, vydržel celých 90 minut plus prodloužení. Hodně odebraných míčů, velká podpora ofenzivy. V něm vidím to, že by se mohl brzy ukázat v základní sestavě v Chance Lize.“

S nadsázkou, budete pracovat na rohových kopech?

(usmívá se) „Čekal jsem tu otázku. Dělali jsme na tom v Marbelle a myslím, že jsme se posunuli, dost jsme se o tom bavili, pracovali na videu. Důkazem byly tři góly ze standardek z posledních třech zápasů. Proti Táborsku tam ale nelítaly balony tak, jak měly. Bylo snad třicet rohů, to je asi nějaký rekord…. Mám k tomu výtky, už na hřišti jsem viděl chyby. Možná je to sestavou, v posledních zápasech to rozehrávali Provod a Zafeiris. Tím, že to bylo pozměněné, nechodilo to tam tak, jak mělo.

Jak to vypadá s Janem Bořilem?

„Béřa by měl mít ještě týden mít klidový režim a pak se naplno zapojit k týmu. Má ještě nějaké šrámy, řeší to s doktory a fyzioterapeuty, ale minimálně týden ještě bude mimo.“

