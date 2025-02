Liberijec Teah poprvé v akci: klouzání i nepřesnosti, do béčka Slavie nepůjde

S Teahem přichází velká očekávání. Jistojistě od českých fanoušků a v budoucnu i od slávistických funkcionářů, vždyť Slavia za talentovaného Afričana neváhala dát na podzim skoro 90 milionů korun! Druhá vlna očekávání je od fanoušků z Libérie. Pro ty se Slavia, která má ve svém týmu rovnou dva reprezentanty maličké země, stala náhle středobodem fotbalového světa.

Už před utkání s MOL Cupem zasypávali Liberijci sociální sítě Slavie dotazy, proč proti druholigovému Táborsku začíná Teah opět na lavičce. Mladík se do hry nakonec dostal a pouhý příspěvek na sociální sítí Facebook informující o jeho debutu během tří hodin nasbíral 400 komentářů, více než se za tři dny objevilo pod příspěvkem o klíčové výhře 3:1 v Plzni za tři dny. Drtivá většina přišla samozřejmě od blahopřejících Afričanů.

„Je nadstandardní v ofenzivě, ve finální třetině dokáže najít soupeře průnikovou přihrávkou, má i zakončení,“ řekl o něm asistent Milan Kerbr. Teah ale při své premiéře před fanoušky ukázal jen náznaky.

Začal v 56. minutě na pozici levého wingbeka, pak se zasunul do středu hřiště. Zkoušel i těžší přihrávky, o čemž vypovídá pouhá 66% úspěšnost. Kaňkou byly rozhodně centry, kterých Slavia sypala do vápna soupeře vrchovatě. Agilní levák ale často překopnul všechny zúčastněné, nebo poslal balon do prvního obránce.

V hierarchii před další africkou posilou

Jeden z nepovedených centrů si brankář Martin Pastornický skoro shodil do sítě, což by ale spíš šlo na jeho triko. Ke všemu se mladík možná špatně obul, protože jen v půlhodině před prodloužením čtyřikrát podklouzl, jednou v zajímavé střelecké pozici. Kerbr ještě vyčetl přebírání hráčů při brejku. „Ale je to mladý hráč, se kterým musíme pracovat,“ upozornil na ročník narození 2006.

Pozitiva? Neustále se nabízel, zapsal tři úspěšné driblinky, po jednom z nich dokonce skoro měl i asistenci. Nejzajímavější moment ukázal v 65. minutě, kdy místo klasického centru zvolil do vápna utajený míč po zemi a překvapil tak možná i Dominika Pecha, který se po něm k zakončení neprotlačil. Zajímavá řešení u vápna, to má být Teahova devíza.

Slavia prošla do čtvrtfinále poháru, kde se možná setká už s těžším soupeřem, v lize nerotuje. Je možné, že Táborsko bylo poslední větší šancí pro Teahovu minutáž, co tedy teď s ním? I vzhledem k tomu, že ze slávistického kempu zaznívaly před zimní pauzou hlasy, že musí výrazně zlepšit kondici, pracovitost a intenzitu, dlouhodobější přesun k béčku, kterému o víkendu začíná jarní část druhé ligy, osmnáctiletého leváka nečeká.

„Je plnohodnotným hráčem áčka. Když vyhodnotíme, že bude potřebovat vytížení, může si za béčko zahrát, ale chceme ho mít v tréninkovém procesu,“ sdělil Kerbr. Teah by se tak měl nadále pravidelně objevovat v nominacích a v hierarchii momentálně být před další africkou posilou - o dva roky starším Timothym Oumou. Keňský reprezentant přišel do Slavie po nulové zimní přípravě a momentálně není připraven odehrát celý zápas ani za B tým.