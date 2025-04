Bohemians - Plzeň 1:3. Viktorii poslal do semifinále poháru Šulc, mladý Baier v bráně chyboval

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka, který dříve pražský tým vedl, porazili Bohemians ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a pokaždé jim při tom vstřelili alespoň dva góly. Západočeši doplnili mezi nejlepší čtyřkou Spartu, Ostravu a Olomouc, která v úterý nečekaně vyhrála na Slavii. Semifinále se bude losovat v pátek ve 12:30. Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy.

Ve třetí minutě gólman Bohemians Frühwald vyrazil centrovaný míč před sebe a Vondra ve snaze ho odvrátit trefil Panoše, od nějž se odrazil do břevna. Domácí poprvé výrazněji zahrozili až v 37. minutě, kdy Křapkův centr propadl k Pleštilovi, jehož hlavička ale skončila vedle.

Viktoria skórovala v 54. minutě. Křapka odvrátil hlavou míč pouze na hranici vápna k pohotově zakončujícímu Vydrovi. "Klokani" odpověděli za deset minut: Čermák dvě minuty po příchodu na hřiště přihrál před branku a gólman Baier si srazil míč do sítě.

Radost domácích netrvala příliš dlouho, jelikož v 72. minutě Shejbal ve skluzu ve snaze poslat balon do bezpečí trefil Šulce a rozhodčí Všetečka nařídil pokutový kop. K němu se postavil sám faulovaný hráč a penaltu bez problémů proměnil.

Loňský finalista poháru už drama nepřipustil a v šesté minutě nastavení Valenta potvrdil výhru gólem do prázdné branky. Frühwald se do ní nestačil vrátit poté, co si při závěrečném tlaku vršovického týmu naběhl do vápna na rohový kop.