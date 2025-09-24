Předplatné

Sigma v MOL Cupu senzačně končí s týmem ze čtvrté ligy! Baník i Boleslav slaví po obratech

Největší šok středečního programu 3. kola MOL Cupu? Obhájce trofeje z Olomouce senzačně končí s městským rivalem z Nových Sadů, které působí až ve čtvrté nejvyšší soutěži. Sigma padla 2:3. Problémy měly také další prvoligové celky, Baník nakonec slaví postup po obratu v Českých Budějovicích (3:2), Mladá Boleslav dlouho prohrávala na hřišti Petřínu Plzeň (4:1). Dál jdou také Bohemians či Jablonec.

MOL Cup 2025/2026

LIVE
23Detail
LIVE
14Detail
LIVE prodloužení
11Tipsport191,099,5Detail
LIVE
02Detail
LIVE
05Detail
LIVE
32Detail
LIVE
14Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport33,82,05Detail
LIVE
--Tipsport2.183.422.8Detail

