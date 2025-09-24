Sigma v MOL Cupu senzačně končí s týmem ze čtvrté ligy! Baník i Boleslav slaví po obratech
Největší šok středečního programu 3. kola MOL Cupu? Obhájce trofeje z Olomouce senzačně končí s městským rivalem z Nových Sadů, které působí až ve čtvrté nejvyšší soutěži. Sigma padla 2:3. Problémy měly také další prvoligové celky, Baník nakonec slaví postup po obratu v Českých Budějovicích (3:2), Mladá Boleslav dlouho prohrávala na hřišti Petřínu Plzeň (4:1). Dál jdou také Bohemians či Jablonec.
