Budějovický problém: kde trénovat? Ježdění po vesnicích, jak je to s penězi

Jonáš Bartoš
Chance Národní Liga
Herně výkony budějovického Dynama po sestupu do druhé ligy nevypadají špatně, při pohledu na tabulku a získané body už to tak slavné není (po deseti kolech aktuální čtrnáctá pozice s osmi body). Jihočeskou organizaci trápí i jiný problém – po prodeji areálu Složiště do rukou kraje a města první tým složitě hledá tréninkové plochy, s nástupem podzimu a horšími terény se situace může ještě zkomplikovat. Deník Sport a server iSport zjišťoval podrobnosti aktuálního stavu, který bohužel nemá jednoduché řešení. A jak je to s ekonomickým zajištěním celého týmu?

V současné chvíli je áčko jihočeského Dynama v extrémně nepříjemné situaci. Na tréninková hřiště na Složišti se první mužstvo dostane dvakrát, maximálně třikrát týdně. Nachystat dvě jednotky na den? Nemožné. Areál je plně vytížený a v současném nastavení dostávají přednost mládežnické týmy, pro které město a kraj areál především spravuje.

Sport má k dispozici rozpis tréninků na měsíc září i původní plán, jak si budějovické áčko přálo trénovat v domácím zázemí, které dlouhé roky spadalo pod klub.

Z 21 plánovaných jednotek jich bylo deset zamítnutých, tým se nemá jak na hřiště vejít. K dispozici jsou čtyři travnaté plochy a jedna umělka, areál ale není nafukující. Město s krajem převzaly Složiště na začátku roku 2025 od bývalého majitele Vladimíra Koubka s jasnou podmínkou.

Fotbal 2025

