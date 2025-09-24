Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 10. kolem: čtyři sparťani i trio z Bohemians
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka nastane příští týden, kdy se ve středu hraje dohrávka mezi Pardubicemi a Baníkem. To se aktualizace hodnot posune na čtvrtek. Dnešní změny se dotkly patnácti hráčů. Desíti fotbalistům cena vzrostla, pěti naopak klesla.
Jakub Pira (Ú, Baník Ostrava)
Díky skvělým výkonům za rezervní tým a odchodu Erika Prekopa začal sedmnáctiletý útočník dostávat příležitosti v hlavním týmu. A v uplynulém víkendu nasbíral výborných 7 bodů a vešel se do ideální sestavy kola. Piru vlastní 0,4 % Trenérů.
Michal Cupák (Z, Zlín)
Pokračuje ve výborných výkonech. O víkendu zapsal sedm bodů a už potřetí se vešel do nejlepší jedenáctky kola iSport Fantasy. Doposud nasbíral výborných 42 bodů. Aneb za málo peněz hodně muziky. Cupáka v týmu má 24 % Trenérů.
Petr Hodouš (O, Slovan Liberec)
Podobný případ jako Albert Labík. Ve hře je veden jako obránce, nastupuje ale na křídle. Hodouš proti Slavii zapsal výborných osm bodů a podruhé v řadě se objevil v ideální sestavě. Momentálně Hodouše vlastní 6,9 % Trenérů.
Filip Novák (O, Jablonec)
Další fotbalista, který přináší body za minimální peníze. Filip Novák je se 43 body nejproduktivnějším obráncem iSport Fantasy po devíti kolech. Obránci Jablonce důvěřuje 37 % Trenérů.
Michal Ševčík (Z, Mladá Boleslav)
Záložník Mladé Boleslavi proti Baníku proměnil penaltu a na branku vyslal celkem čtyři střely. Ve dvou posledních utkáních zapsal po sedmi bodech. Cena zaslouženě vzrostla. Michala Ševčíka má nakoupeno 12 % Trenérů.
Adam Kadlec (O, Bohemians 1905)
Obránce pražského klubu v posledních zápasech pravidelně přináší body. Za uplynulá tři kola Adam Kadlec manažerům doručil výborných 20 bodů. Podle očekávání stoupá i jeho popularita. Nyní Kadlece vlastní 5,1 % Trenérů.
Mários Pourzitídis (O, Dukla Praha)
Zažil skvělý start do sezony. I z pohledu iSport Fantasy. V posledních zápasech už to ale není ono. O víkendu proti Bohemians navíc viděl červenou kartu a zapsal tři mínusové body. Pourzitídis se těší 3,7% popularitě.
Aleš Čermák (Z, Bohemians 1905)
Spoluhráč Adama Kadlece odehrál výborné utkání na Julisce. Zaznamenal gól i asistenci. Dohromady nasbíral excelentních 11 bodů a byl nejproduktivnějším fotbalistou devátého kola iSport Fantasy. Aleše Čermáka vlastní 1 % Trenérů.
Jan Koutný (B, Sigma Olomouc)
Přestože ve čtvrtém kole obdržel červenou kartu a vynechal následující utkání, je brankář Sigmy třetím nejproduktivnějším brankářem iSport Fantasy. Koutný v posledních třech kolech nasbíral 19 bodů. V týmu Koutného má 9,5 % Trenérů.
Vladimír Zeman (Z, Bohemians 1905)
Třetí zástupce Bohemians v dnešním díle. Vladimír Zeman proti Dukle vstřelil gól a celkem nasbíral výborných 9 bodů. To mu vyneslo i místo v ideální jedenáctce kola. Zeman se však těší nízké popularitě – 0,2 %.
Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)
Obránce Baníku opět zápas proseděl jen na lavičce náhradníků. Před sezonou patřil k nejdražším hráčům iSport Fantasy. Není překvapením, že jeho cena pravidelně klesá. Pojeznému důvěřuje 2,8 % Trenérů.
Asger Sörensen (O, Sparta Praha)
Do víkendového utkání proti Plzni nastoupil, ale Trenérům přinesl pouze jeden bod. A celkových 10 bodů po devíti kolech je od tak drahého obránce prostě málo. Sörensena vlastní 0,7 % Trenérů.
Jaroslav Zelený (O, Sparta Praha)
Podobný případ jako Asger Sörensen. Kromě dvou utkání nezapsal Zelený více jak 2 body v daném zápase. To je málo na obránce s takovou cenovkou. Momentálně Zeleného v týmu má 2,1 % Trenérů.
Veljko Birmančevič (Z, Sparta Praha)
Kdo ale poslední kola rozdává manažerům radost, je Veljko Birmančevič. Postupně zapsal osm, osm a šest bodů. Nenápadně se stal důležitým hráčem pražské Sparty v aktuálním období. Birmančeviče má nakoupeno 14 % Trenérů.
Jakub Martinec (O, Sparta Praha)
Podle očekávání nedostává Martinec tolik prostoru, jako tomu bylo v Jablonci. V osmém kole nastoupil proti Hradci Králové až v závěru utkání. O víkendu proti Plzni nehrál vůbec. V týmu ho drží 8,6 % Trenérů.