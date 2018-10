Řezník z Horní Břízy úřadoval v ČFL? Dobrovice se zlobí na Patáka

Za léta s píšťalkou si vysloužil přezdívku Řezník z Horní Břízy a podle Dobrovických ji v neděli v Zápech jenom potvrdil.

„Zápas měl hodně daleko do regulérního fotbalu,“ říká poražený trenér Petr Hejno.

„On neumí snášet porážky. Žádné tendenční řízení utkání jsem neviděl,“ oponuje vítězný protějšek Michal Mašek.

Co na to hlavní postava příběhu? „K ničemu se nebudu vyjadřovat,“ sděluje Michal Paták. Dobrovickým, kteří si mu stěžovali, po zápase sdělil, že necítí žádné pochybení. „Chtělo by se říct, že se mu utkání nepovedlo. Ale je možné, že se mu naopak povedlo,“ říká nejmenovaný funkcionář FK Dobrovice.

Největší nevoli přivolala situace ze 42. minuty. „Byl dlouhý balon do vápna, stoper hostí drží našeho stopera, když se ho pustí a spadne na něj, tak rozhodčí Paták odpíská desítku,“ popisuje Hejno.

Jeden z jeho svěřenců, který původně promluvil na své jméno, ale pak si je přál kvůli případným potížím vůči svému klubu utajit, ho doplňuje. „Náš hráč měl roztažené ruce, soupeře nedržel. Pan Paták zapískal a Zápští odbíhali od branky, vůbec je nenapadlo, že by to mohla být penalta. Takovou jsem snad za svůj fotbalový život neviděl.“

Mašek je v tomto případě zdrženlivý. „Ještě jsem se na to nedíval ze záznamu, tu penaltu bych nechtěl hodnotit. Jenom doplňuju, že my jsme měli do této doby dvě penalty ve dvanácti kolech, to není moc.“

Jeho soupeřům ovšem vadí i další věc. Tendenční řízení nedělního zápasu – především jednostranně (ne)pískané fauly. „Já bych začal celým týdnem před samotným utkáním,“ říká anonymní hráč. „A to ve chvíli, kdy jsme zjistili, že nás píská pan Paták a mává jeho bratr a pan Kříž. V soutěži se ví, že když je někde zářez, oni jsou u toho.“ Pro pořádek – druhou, rozhodující penaltu, Dobrovičtí nezpochybňují.

Do celého příběhu je však zapotřebí přidat i pověst Záp jako týmu, kterému údajně sudí přejí. „Hodnotit zápasy v Zápech? Ať se lidi přijedou podívat, jaké mužstvo chce postupovat do druhé ligy,“ vybízí Hejno. „Co znám Zápy, tak se to o nich ví,“ přidává zdroj Sportu. „Nestranní fanoušci se sem jezdí bavit výkony rozhodčího. Je to veřejné tajemství a nikdo s tím nic nedělá,“ kritizuje vedení soutěže, potažmo komisi rozhodčích vedenou Martinem Schröterem.

Pro zajímavost, dobrovický záložník Jiří Sodoma na svém Instagramu před utkáním napsal Řezání palic s možností ANO/NE. Po zápase dodal: Výsměch se stejnými možnostmi.

Michal Mašek, trenér, ale také sekretář SK Zápy, ostře nesouhlasí. „Konkrétně s Dobrovicí panuje rivalita, jezdí sem s tím, že se jim tu nedaří, svalují to na kdeco. Navíc u nás je hřiště menší, fotbal je soubojový, mají tu v rámci domácího poháru potíže i ligové kluby,“ vysvětluje. Co se týče soupeřova trenéra Hejna, mají zvlášť vypjatý vztah. „Ani se nezdravíme. Vždy nás osočoval, neumí snášet prohry.“

V Dobrovici tomu nevěří. O špatně rozdaných kartách podle nich vypovídá i to, že v páté minutě vypadl kvůli porouchané kameře přímý přenos, který kluby povinně pořizují…