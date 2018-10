Neustoupíme, i kdybychom měli trpět, tvrdí šéf „vzbouřenců“ ze Živanic

Přemýšlel jste o hodně tom, zda takto razantně vystoupit?

„Poslední kapkou byl domácí zápas s Pískem. To už opravdu hraničilo s extrémem, což potvrdí všichni, kdo tam byli. Ale je to dlouhodobá záležitost. Do ČFL jsme se velmi těšili, ale byl jsem zklamaný, jak to v ní funguje a nefunguje. To, co se stalo naposledy, je vůči klukům naprosto nemístné, sprosté. Chodí do práce, po nich na tréninky čtyřikrát týdně, v sobotu nebo v neděli jedou na zápas. Už jsou z toho sami otrávení. A to samozřejmě nepřidá ani výsledkům. Když někam jedete s tím, že vás tam doslova seřežou, to se špatně hraje fotbal. Ale že se to děje i doma… Přitom nešlo o první takový zápas. Už to opravdu bylo neúnosné.“

Doléhá to i na zkušené hráče, jako jsou bývalí prvoligisté Ondřej Herzán nebo Pavel Košťál, které v kádru máte?

„Právě že ano. Třeba Ondra Herzán už za námi byl, že asi skončí. To by nás velmi mrzelo, protože je to velmi platný fotbalista, který může předat zkušenosti mladým, ale hlavně strašně slušný, inteligentní kluk. Má toho za sebou hodně, hrál v Itálii, a říká, že tohle nemá zapotřebí. Už ho fotbal nebaví, je z toho otrávený. Naše ambice nikdy nebyly postupovat, ČFL byla takový bonus, navíc k šedesáti letům fotbalu v Živanicích. Teď jsme si mysleli, že vedle starších hráčů, kteří se nechovají jako žádní frajeři, vyrostou mladí, šikovní, a mohli bychom se podívat ještě výš. Jenže podobné myšlenky jdou stranou. Začalo jít už o zdraví a to už je moc.“

Byli jste před postupem do ČFL varováni, co vás v ní může potkat?

„Na rovinu: varovali nás. Mámě nějaké vztahy s kluby v okolí, jako jsou Pardubice nebo Hradec, máme od nich i nějaké hráče. Nějaké signály byly, ale nedokázali jsme si představit, že je to až takhle, do extrému. I v divizi občas něco nebylo košer, ale nebylo to nikdy takhle vyhraněné.“

Můžete říct, že se Živanice samy neúčastnily v divizi věcí, které nyní kritizujete a dáváte do souvislosti s jinými kluby?

„Nejsem si vědom toho, že bychom se takhle někdy chovali. Že bychom, s prominutím, dělali nějaké sviňárny. Někdy se něco nepovede, je to špatně, ale že bychom to udělali úmyslně, to ne. S rozhodčími se snažíme vycházet v dobrém a chovat se k nim slušně. Ale není to možné. Tedy k některým. Nechci paušalizovat, že jsou všichni stejní. A to samé je s mančafty. Tak to není, chraň pánbůh a uchovej. I mezi sudími jsou slušní lidé, ale bohužel se prosazují ti druzí.“

Jste si jistý, že v případě nasazování rozhodčích ve třetí lize a jejich chování jde o systém?

„Bohužel ano. První a druhá liga se trochu očistily. Níž asi není tolik vidět, není zájem, aby se na to dohlédlo. Chyba je podle mě hlavně ze strany vedení svazu, že to umožňuje. Je to úplně špatně. Když se dějí takové věci, nemůžeme chtít, aby do fotbalu chodili kluci. To nejde. Nemají žádnou perspektivu. Budou rádi, že se to nějak odkope. Navíc ti naši mají strach, protože jsme malý oddíl, peníze na fotbal se shání všelijak. Kdybychom neměli podporu od pana Nováka (podnikatel Jiří Novák, bývalý majitel prvoligových Lázní Bohdaneč) nebo od známých, kteří mají své firmy, bylo by to těžké. Jde o to, aby nedávali peníze do něčeho, co nemá smysl. Výsledek pro kluky je přitom strašidelný. Když budeme na posledním místě, protože na to nemáme, neřeknu ani slovo. Ale takhle to nejde. Pak si na svazu můžou udělat, kdo postoupí a sestoupí, a můžeme si to hrát na okrese. Jsme znechucení.“

Zkoušeli jste na problémy upozornit oficiální cestou?

„Můj dopis jsem jako prvnímu poslal sekretáři komise rozhodčích pro Čechy. Překvapilo mě, že nepřišla žádná odpověď, třeba že to dostali, že se tím někdo bude zabývat… Ze strany svazu se nic neděje. Ohlasy máme od bývalých hráčů v okolí. Jinak zatím nic. Jen se bojím, aby nás za tohle nějakým způsobem ještě nechtěli trestat. Ale my jsme nevystoupili v našem zájmu, ale v zájmu fotbalu. Musí se celkově něco změnit. A to nepřichází. Je to chyba systému, protože se tím nikdo nezabývá.“

Vidíte odpovědnost na úrovni Řídící komise pro Čechy, kterou vede Dagmar Damková, nebo ještě výš? Nešvary v nižších soutěžích jsou dlouhá léta spojovány s Romanem Berbrem.

„Do těchto struktur zase tolik nevidím, ale obávám se, že je to chyba svrchu. I komise musí mít vůči někomu odpovědnost. Bohužel na svazu se všechno mění, myslím, že je to seshora úplně špatně nastavené. Všechno ostatní je důsledek, třeba že si rozhodčí dělají, co chtějí.“

Už jste to naznačil: nemáte obavy z toho, že po vašem prohlášení přijde pomsta, od rozhodčích či odjinud?

„Máme, pochopitelně. Ale rozhodli jsme, že do toho jdeme. A že nejsme jediní, koho to trápí a že se zvedne nějaká vlna. Že přijde tlak, aby se poměry zlepšily. Nechceme nikomu ubližovat, křivdit mu, nám jde hlavně o fotbal a o to, aby ho kluci hráli. Aby se něco změnilo. Nehodláme od ničeho ustoupit – i za cenu toho, že budeme trpět. A to by bylo smutné…“