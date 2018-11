Kontroverzní výhra Rogozova Vyšehradu: gól po ofsajdu jako hrom

Filip Drobílek z Vyšehradu se raduje z gólu do sítě Živanic • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Vyšehradu zvítězili ve 14. kole ČFL na půdě Litoměřicka 1:0. Jediný gól sobotního zápasu padl v 33. minutě poté, co jeho střelec David Čapek stál před dorážkou do soupeřovy sítě v evidentním ofsajdu. Chybný verdikt ve prospěch klubu, jehož sportovním ředitelem je kontroverzní funkcionář Roman Rogoz, přichází dva týdny poté, co vedení nováčka ČFL z Živanic přišlo veřejně s obviněním, že prostředí v třetí nejvyšší soutěži připomíná „žumpu“.