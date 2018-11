Trest za ofsajd při gólu Vyšehradu! Asistent může nejvýš do kraje

Vyšehradský David Čapek se pohyboval hluboko v ofsajdovém postavení, když k němu brankář vyrazil střelu. Pohodlně dorazil. Asistent Miroslav Novotný gól posvětil, i když rozhodně neměl.

„Skončila nám komedie 14. kola České fotbalové ligy. V hlavní roli pan Milan Makovička, Miroslav Novotný a Michal Urban,“ zaznělo po utkání z amplionu. Litomeřicko se právem cítilo poškozeno.

„Nebudu se na nic vymlouvat. Bohužel jsem pravidlově špatně vyhodnotil postavení hráče při střele na branku. Jednalo se ale o lidskou chybu bez jakéhokoli úmyslu někoho poškodit, za kterou se omlouvám,“ napsal pro Sport zprávu asistent Novotný.

VIDEO | Sestřih utkání Litoměřicko - Vyšehrad 0:1. Gól z ofsajdu v čase 1:18

V té době už věděl, že mu to jeho šéfové spočetli. „My se své sudí snažíme chránit, když dělají běžné chyby. Rozhodování je těžké. Ale toto je neakceptovatelné. Chyba se stát může, ale nikoli taková. Tady nejde dát trest na tři zápasy, to je nedostatečné. Proto jsme pana Novotného do konce sezony přeřadili do nižších soutěží,“ říká Martin Schröter, předseda komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy. Novotný tedy napříště může mávat nanejvýš krajské soutěže.

Chyby, rovněž ve prospěch Vyšehradu, se dopustil také hlavní sudí Milan Makovička. Litoměřicku upřel penaltu. „Souhlasím, zřejmě ji měl také nařídit,“ uznává i Schröter. „Tady však nejde o zjevné pochybení.“ Makovičku tedy asi potká trest v podobě pozastavení delegací, nikoli však přeřazení.

Hráči Litoměřicka pochopitelně cítili křivdu a ihned po hvizdu se k rozhodčímu seběhli. Poté došlo i ke strkanici hráčů. „Copak za to já můžu?“ ptal se jeden z vyšehradských.

Pro úplnost, Vyšehrad nemá nejlepší pověst i proto, že v roli sportovní ředitele tam působí kontroverzní Roman Rogoz. Po události z Živanicích, jejichž předseda Petr Špaček označil ČFL za žumpu, tu tedy je další událost, který vyvolává pochybnosti.