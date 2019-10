Skandál na Moravě: sudí v Krnově slavili s hráči! Zápas už řeší komise | iSport.cz

„Krnov! Krnov!“ skandují prý do zvuku bubnů asistenti Jiří Picmaus a David Lalík na videu, které na sociálních sítích vyvěsil klub z Břidličné. Celá trojice včetně hlavního Petera Vrťa, který se však oslav neúčastnil, už dostala předvolání ke komisi rozhodčích na 15. října. Do té doby má pozastavenou činnost.

„Pokud se pravost toho videa prokáže, budou své chování muset vysvětlit a ponesou následky,“ řekl pro Sport.cz, který informaci přinesl, sekretář Moravskoslezského fotbalového svazu Vladimír Janoško.

„Pokud se vše odehrálo tak, jak je z videa patrné, tak je to velký problém a je to neslučitelné s tím, co po rozhodčích vyžadujeme a co od nich očekáváme. Rozhodčí jsou školení a upozorňováni na to, aby nepili alkohol, aby odřídili utkání, a tak jak společně přijedou, aby i všichni odcestovali. Proto mají pozastavenou činnost všichni tři,“ řekl Janoško.

Samotní sudí se k případu odmítají vyjádřit právě do chvíle, než komise zasedne. „Nezlobte se, nemůžu se do té doby vyjadřovat,“ řekl deníku Sport Peter Vrťo (syn Dušana Vrťa, bývalého sportovního ředitele Baníku). On sám na oslavách nebyl. Sudím hrozí peněžitý trest a především dlouhodobější pozastavení činnosti.

Co na to hosté z Břidličné? „Ta porážka mě ani tolik netrápí, domácí měli více šancí. Štve mě ale, jak bylo utkání ze strany rozhodčích vedeno a co se dělo poté. Připravujeme tým týden co týden na mistrovský zápas a pak nám ho někdo takto znechutí a ještě po zápase u piva křičí s domácími funkcionáři: Ať žije Krnov!“ uvedl Tomáš Věneček, který má v Břidličné na starost přípravu brankářů.

Nejde však jen o údajné skandální oslavy, i když o ty především. Sudí za stavu 0:0 neuznali kvůli ofsajdu gól hostujícího Marcela Cudráka. Ten však měl platit. „Klub z Břidličné podal protest a na základě posouzení videozáznamu z utkání jsme rozhodli, že byl oprávněný,“ uznal Janoško.

A je tu ještě jedna hrubka, která může vést až ke kontumaci. V krajském přeboru je povoleno pět střídání, domácí však vyměnili šest hráčů.

„Dokážu si představit, že by to mohl být důvod ke kontumaci,“ říká Janoško. To proto, že za střídání je kromě hlavního rozhodčího odpovědný i samotný tým.