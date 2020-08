Fenin má po dvou letech angažmá. Bude hrát I. A. třídu za Řeporyje

2014. Návrat do Teplic. Ale ani ten se příliš nepovedl • archiv deníku Sport

Patřil k největším talentům tuzemského fotbalu. Kariéra Martina Fenina ale nabrala po řadě eskapád strmě sestupnou tendenci. V 33 letech se přesto snaží vrátit do dobré formy. Nově bude působit v pražském klubu FK Řeporyje, což dnes potvrdil na tiskové konferenci. „Dostal jsem chuť do fotbalu, dvouletá pauza byla strašně dlouhá,“ uvedl Fenin.

V české nejvyšší soutěži oblékal dres Teplic či Slavie. Své angažmá v bundesligovém Eintrachtu Frankfurt odšpuntoval Martinem Fenin hattrickem v prvním zápase, do nějž nastoupil - Hertu Berlín sestřelil 3:0. Gólově se prosadil i ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let, v němž Česko podlehlo v roce 2007 Argentině.

Ještě v tu dobu mu fotbalová veřejnost ležela u nohou a předpovídala mu obrovskou budoucnost. Časem se to ale zvrtlo. Špatná životospráva, zejména pak alkohol, zapříčinila rychlý pád a Fenin musel místo atraktivních nabídek řešit problémy se sebou samým.

Nyní se pohaslý talent v 33 letech snaží vrátit k fotbalu alespoň na regionální úrovni. Během léta se spekulovalo o zájmu Hostivaře, ale třeba i Žižkova. Nakonec bude Fenin oblékat dres Řeporyjí, účastníka I. A. třídy.

Celek z pražské části, jejímž starostou je známý politik Pavel Novotný , si novou tvář v útoku pochvaluje. „Martina znám a vím, že je v pohodě,“ řekl Novotný při představení posily s bohatými zkušenostmi. Bývalý reprezentant v Řeporyjích navíc bydlí.

„Dostal jsem chuť do fotbalu, dvouletá pauza byla strašně dlouhá. Na větší ambice jsem ani neměl. S Pavlem jsme velcí kamarádi, můžu se tady rozehrát. Doufám, že sem lidi budou rádi chodit. Pro restart je to ideální, i když já už mám asi dvacátý pátý,“ prohlásil Fenin.

Novotný pak vtipkoval, že Řeporyje jsou jen začátek. „Smlovu na půl roku jsme podepsali kvůli EURO. O něj už se Martin popere z vyšší úrovně,“ smál se.