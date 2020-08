Fenin znovu v akci. Má hrát za Řeporyje, Novotný chystá představení

2014. Návrat do Teplic. Ale ani ten se příliš nepovedl • archiv deníku Sport

Patřil k největším talentům tuzemského fotbalu. Kariéra Martina Fenina ale nabrala po řadě eskapád strmě sestupnou tendenci. V 33 letech se přesto snaží vrátit do dobré formy. Nově by měl působit v pražském klubu FK Řeporyje. Ten s ním dokonce na čtvrteční odpoledne připravil tiskovou konferenci, kterou od 17 hodin odvysíláme spolu s MALL.TV v živém streamu.

V české nejvyšší soutěži oblékal dres Teplic či Slavie. Své angažmá v bundesligovém Eintrachtu Frankfurt odšpuntoval Martinem Fenin hattrickem v prvním zápase, do nějž nastoupil - Hertu Berlín sestřelil 3:0. Gólově se prosadil i ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let, v němž Česko podlehlo v roce 2007 Argentině.

Ještě v tu dobu mu fotbalová veřejnost ležela u nohou a předpovídala mu obrovskou budoucnost. Časem se to ale zvrtlo. Špatná životospráva, zejména pak alkohol, zapříčinila rychlý pád a Fenin musel místo atraktivních nabídek řešit problémy se sebou samým.

Co je s Feninem? V televizním pořadu nebyl ve formě

Nyní se pohaslý talent v 33 letech snaží vrátit k fotbalu alespoň na regionální úrovni. Během léta se spekulovalo o zájmu Hostivaře, ale třeba i Žižkova. Nakonec by měl Fenin oblékat dres Řeporyjí, účastníka I. A třídy.

Právě Řeporyje měly o Fenina zájem již dříve, dokonce s týmem i trénoval. Pak to ale chvíli vypadalo, že v souboji o něj uspějí jiní, měl chtít hrát vyšší soutěž než I. A třídu. Celek z pražské části, jejímž starostou je Pavel Novotný, ale nakonec v boji o útočníka uspěl.

Fenin kromě tréninku v Řeporyjích během léta pilně pracoval na svém návratu na hřiště. Zúčastnil se dokonce kempu pro hráče bez angažmá pořádaného ČAFH, kde jej vedl trenér Martin Hašek .

„Když mi Markéta Haindlová řekla, že přijde, překvapilo mě to. Myslel jsem si, že už nemá ambici ve fotbale nějak pokračovat. Ale on ji má, což jsem pochopil z toho, že přišel, i z toho, jak jsme se bavili,“ uvedl pro iSport.cz bývalý kouč Sparty či Bohemians.

„Měl jsem za to, že už fotbal pověsil na hřebík. V momentě, kdy s tím v hlavě sekneš, už nemáš ambici o prázdninách v čase dovolených se někde potit. Pro něj to je poměrně náročné, funěl, zabavit se mohl jinak. Ale víc za něj mluvit nechci,“ doplnil.

K vidění byl Fenin také v Červených Janovicích na Kutnohorsku, kdy si po boku Martina Jiránka či Tomáše Řepky zahrál na tamním turnaji. Ten se spoluhráči nejen že vyhrál, ale dokonce se střelecky prosadil ve finálovém boji.

Podívejte se na Feninovu omluvu! Přiznal, že byl v televizi opilý