Horváth: Dovolenou mi vynahrazuje fotbal. Co miluje na vesnickém fotbale?

„Díky postupu přes Helsinky jsme ze sebe sejmuli ten největší tlak, protože evropské poháry chyběly v Plzni strašně dlouho. Na druhou stranu ani v náznaku nejsme uspokojeni, jsme pořád teprve na startu letošní evropské cesty. Chceme dojít tak daleko, jak jen to půjde. Utkání v Teplicích nás dostatečně varovalo, že moderní fotbal jednoduše nic neodpustí. A v Kišiněvu jsem si naopak dokázali, že stoprocentní koncentrace v kombinaci s poctivostí a taktickou kázní nese úspěch,“ říká Pavel Horváth, který je v pozici asistenta pevnou součástí realizačního týmu Západočechů.

V moldavském Kišiněvu porazili Plzeňané v bouřlivé atmosféře Sheriff Tiraspol 2:1, o postupu do play off Ligy mistrů se rozhodne v odvetě v následujícím týdnu. „Čeká nás velmi náročný úkol. Soupeř potvrdil vysokou individuální kvalitu, chvílemi si dokázal vytvořit tlak i šance. Musím pochválit naše kluky za to, jak zodpovědně a kvalitně celý duel zvládli,“ vrací se sedmačtyřicetiletý pražský rodák k úternímu zápasu.

Kišiněv představoval pro pětinásobného ligového šampiona další z destinací, která se mu zúží na fotbalové zážitky. „To je úděl sportovních výjezdů. Letiště, hotel, stadion a zase zpět. Projezdil jsem takto celou Evropu, ale moc zážitků nad rámec samotných zápasů si člověk neodnese. Samozřejmě jsem i z autobusu vnímal Koloseum v Římě, slavnou milánskou katedrálu nebo nádherné stavby v Barceloně, ale neměl jsem to nikdy nastaveno tak, že bych si dělal během výjezdů svůj cestovatelský ´Bucket list´ a následně tato místa ve volnu objížděl. Koneckonců na to není čas ani po hráčské kariéře, lidé v mém okolí už si zvykli,“ směje se vyhlášený šprýmař, který v nabitém létu stihl zajet jen na 5 dnů do Turecka: „Sezona byla dlouhá, příprava nutná a náročná. Ale po zisku titulu se člověk na hřiště vždy těší o něco více. Nechtěli jsme před letošní sezonou vůbec nic podcenit a věřím, že se nám to povedlo.“

Dovolenkovou atmosféru si tak Pavel Horváth užil alespoň při tvorbě nové kampaně projektu Kopeme za fotbal, jehož je dlouholetým ambasadorem. V nabídce cestovních kanceláří se totiž aktuálně objevila mýtická destinace Kopakabrána, která slibuje nevšední dovolenou s mnoha zážitky přímo za humny.

Kapela Yo Yo Band pro účely podpory amatérského fotbalu přezpívala svůj kultovní hit Jedem do Afriky do fotbalového rytmu tak, aby propojoval svět cestování s vesnickým fotbalem. A právě plzeňská legenda si střihla v klipu hlavní roli.

„O mně se ví, že se těmto věcem nebráním, baví mě. A letos mě to bavilo ještě o něco více, protože nápad s netradiční dovolenkovou destinací v podobě fotbalových hřišť se mi strašně líbí. Natáčení samozřejmě není po celou dobu taková sranda, jak by se mohlo zdát z finálního klipu, ale horko i veškeré čekání se díky skvělým lidem okolo dá vždycky strávit vesele.“

Právě fotbal na nejnižší úrovni je pro vytíženého plzeňského trenéra jednou z forem odpočinku. „Jsem moc rád, že jsem se na jaře párkrát ke klandru s klobásou dostal. Na vesnickém fotbale mě fascinuje ta vášeň, nadšení, nefalšované emoce. A taky obrovsky pestrá paleta lidí, která se na každém zápase sejde. Pro mě je návštěva vesnických stadionů opravdovou dovolenou. Tak snad to bude platit pro tisíce fanoušků také v nové sezoně.“