Rivaldo ze třetí ligy. Chlumecký šikula předvedl fantastické nůžky

Chlumec nad Cidlinou není obyčejný třetiligový klub. V domácím poháru potrápil nejednoho favorita. Na podzim roku 2019 předvedl exkluzivní jízdu. Ze soutěže vyšoupl Bohemians i Příbram, pak přijela na stadionek vedle koupaliště Plzeň, která se v létě předtím prala o postup do Ligy mistrů.

Bylo to kouzelné odpoledne. Na co se nezapomene? Na domácí odpor, Chlumečtí srovnali minutu před koncem na 3:3. Hosté rozhodli až v prodloužení. Dále na ubohé chování hostujícího útočníka Tomáše Chorého, který zdržoval, filmoval, urážel diváky. Ale i na hattrick střelce Michaela Krmenčíka, jímž zajistil ultrafavoritovi postup.

A také na výkon domácí „desítky“ Romana Čápa. Černovlasý mladík hrál parádně, přidal pár provokací, to on umí. Ukázal, že je na třetí ligu - jak se říká - nadstandardní hráč. Aby ne, vždyť se po odchodu z Hradce Králové pokoušel prosadit v Jihlavě a později v Chrudimi. Ve druhé lize nastřádal 34 startů a 1 branku. Poté se rozhodl profesionální fotbal omezit, kope v Chlumci a pracuje v rodinné firmě.

V České fotbalové lize pomáhá týmu ke třetímu místu po podzimu. V první části ročníku se trefil čtyřikrát v patnácti vystoupeních. Nyní, pár dnů před startem jara, je viditelně znovu při chuti. Zásah proti Ústí nad Orlicí byl epesní.

„Takový gól jsem nikdy nedal,“ zavzpomínal. „Občas to testuju na tréninku, když letí dobrý centr, ale takhle z vápna jsem to zkusil poprvé. Chtěl jsem si to zpracovat a hned vystřelit, ale zvedl jsem si to trochu výše, než jsem chtěl, a pak už jsem neměl moc na výběr, tak jsem prostě střihnul,“ popisoval. „Gól to byl pro mě zatím určitě životní, ale teď už to musím hodit za hlavu, protože o víkendu začíná soutěž a my potřebujeme dobře odstartovat, abychom se udrželi nahoře,“ doplnil předpisově.

Pokud bude pálit ve stylu Rivalda, úspěch je zaručen.