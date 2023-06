Kadlec (31) po postupu s Žižkovem končí kariéru: Takhle to nemá smysl...

Fotbalisté Viktorie Žižkov se po roce probojovali zpět do druhé ligy. V odvetě play off ČFL svěřenci trenérů Václava Kotala a Michala Horňáka porazili doma Domažlice jednoznačně 4:0, první zápas na soupeřově hřišti skončil bez branek. V závěru nastoupil za pražský tým i bývalý reprezentační útočník Václav Kadlec, pro kterého to bylo nejspíš poslední utkání v kariéře. Pro iSport TV prozradil, že kvůli zdravotním problémům zřejmě v 31 letech definitivně s fotbalem skončí.

„Ještě to není oficiální, není to na sto procent, ale už pokračovat nebudu. Protože to nemá smysl takhle... Nemůžu trénovat tak, jak bych chtěl. Můžu trénovat jednou, maximálně dvakrát týdně, což na téhle úrovni nejde. Je to i vůči klukům blbý, takže asi to byl nejspíš poslední zápas na nějaké vysoké úrovni,“ prozradil Kadlec na kameru iSport TV.

V jarní části ČFL nastoupil Kadlec teprve podruhé. „Podzim byl ještě jakž takž, to jsem ještě zvládal. Ale od nějakého října, listopadu už to prostě nešlo. V zimě jsem ještě odpočinul, nějak se snažil, ale nešlo to. Slíbil jsem, že se zkusím alespoň na baráž připravit, tak jsem hrál 30 minut poslední kolo. A kdyby bylo dneska potřeba tak, že bych byl připravenej, ale naštěstí nebylo. Takže pak už jsem si to šel jen naposledy užít.“

Někdejší velký talent ukončil kariéru kvůli potížím s kolenem už v roce 2020, kdy byl hráčem Sparty. O rok později se však k fotbalu vrátil v Mladé Boleslavi a loni v zimě přestoupil do Jablonce. V září se přesunul na Žižkov. Na podzim se objevil v deseti zápasech ČFL a jednou skóroval.

A co dál? Lákala by Kadlece třeba role trenéra? „Asi ne. Něco se řeší, co bude dál, ale trénovat mě zatím moc neláká,“ dodal.

Kadlec je odchovancem Bohemians 1905. V 16 letech přestoupil do Sparty, za kterou v nejvyšší soutěži odehrál 162 zápasů, dal 50 branek a získal s ní dva tituly. V srpnu 2013 odešel za téměř sto milionů korun do Frankfurtu a v bundeslize si připsal 30 zápasů a šest branek. Zahrál si také za Midtjylland.