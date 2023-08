Admira navrhuje nový zápas v zájmu regulérnosti. „Patákovu“ výhru nechce

Nastavovaly se tři minuty, pokutový kop se pískl v osmé přidané minutě navrch. Prostě se hrálo tak dlouho, aby se mohlo něco stát. Sudí Michal Paták měl jasno co. A tak taky učinil. Vymyslel si faul, který se nestal a pískl penaltu.

Admira zvýšila na průběžných 2:0 a utkání s rezervou Českých Budějovic v ČFL dotáhla do vítězného konce 2:1. Nebýt ovšem videa, které uniklo na sociální sítě, kdo ví, co by se (ne)stalo.

Jenže snad celé české fotbalové prostředí vidělo, co se přihodilo. Paták zná výsledek svého řádění - byl vyřazen z listiny rozhodčích a už si nezapíská.

Teď ovšem přichází na řadu s prohlášením i pražský celek, jehož předseda Josef Přitasil vydal následující prohlášení: „Vzhledem ke známým okolnostem utkání 3.kola ČFL FK Admira Praha - České Budějovice „B“ a v zájmu regulérnosti soutěže navrhuje FK Admira Praha z.s. anulování výsledku a sehrání nového utkání. Navrhujeme termín ve středu 30. 8. 2023 v 17:00. Samozřejmě po dohodě s SK Dynamo České Budějovice a řídícím orgánem soutěže.“