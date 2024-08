Návrat Královce, Fousek kontruje. Další třaskavé jméno neprošlo

Budou to čtyři roky od chvíle, kdy v českém fotbale zlidověl termín „suchej hajzl“. To když na Pavla Královce, tehdejší českou rozhodcovskou jedničku, praskl telefonát s Romanem Berbrem před finále poháru Liberce se Spartou. Od té doby Královec ukončil kariéru sudího a zůstal jen jako delegát v Karlovarském kraji. Teď ale povýší. I navzdory názoru šéfa FAČR Petra Fouska.

Komise rozhodčích v Řídící komisi pro Čechy (ŘKČ) umístila Královce na listinu delegátů pro ČFL. Někdejší mezinárodní rozhodčí tak bude hodnotit, a v důsledku ovlivňovat kariéry sudích pod vrcholkem fotbalové pyramidy. Tedy i nadějné arbitry, kteří by postupně měli prorazit do profesionálního fotbalu.

„Řídící komise pro Čechy schválila, že Pavel Královec bude na listině delegátů,“ uvedl pro deník Sport a iSport.cz předseda ŘKČ Martin Drobný. „Komise rozhodčích ŘKČ oslovila kraje s žádostí na doplnění listiny delegátů Řídící komise pro Čechy. Potřebovali jsme seznam doplnit, někteří delegáti postoupili do profesionálních soutěží, jiní ukončili činnost. Karlovarský kraj navrhl Pavla Královce, kde působil poslední tři roky jako delegát.“

Sám Pavel Královec nevnímá umístění na listinu delegáta ŘKČ jako nějaké povýšení. „Neberu to jako žádný comeback, naopak. Vnímám to prostě jako pozici delegáta a je mi jedno, jestli jsem zařazený v kraji nebo v ŘKČ. Skutečně to takto nastaveno nemám. Návrat k profesionálnímu fotbalu už není moje dogma, už jsem si ve fotbale užil svou kariéru. Beru to vyloženě jako hobby,“ říká bývalý elitní sudí. Byť na dotaz Sportu nevyloučil, že se jeho postoj v příštích letech může změnit.

Je třeba připomenout, že o Královcově návratu nerozhodovalo nejvyšší vedení FAČR. Ani Komise rozhodčích pro profesionální soutěže, kterou vede Libor Kovařík. Od třetí ligy níž si soutěže vedou Řídící komise, v tomto případě pro Čechy. A ta má svou vlastní Komisi rozhodčích.

„FAČR bohužel neschvaluje listiny rozhodčích a delegátů, takže důvody zařazení Pavla Královce na listinu delegátů ČFL a české divize (tj. pro 3. a 4. českou ligu) jsou především otázkou pro Komisi rozhodčích ŘKČ a pro samotnou Řídící komisi v Čechách, které toto mají v pravomoci,“ uvedl pro deník Sport a web iSport.cz Petr Fousek.

„Ve své době sice byl Pavel Královec ligovým i mezinárodním rozhodčím, ale jeho jméno je nedílně spojeno s odposlechovou aférou. Na místě kompetentních orgánů bych kvůli tomuto negativnímu signálu jeho zařazení na listinu delegátů ŘKČ silně zvažoval. Je zjevné, že na poli obnovy důvěry ve fotbal je třeba udělat ještě hodně práce,“ dodal Fousek.

Vedle Královce měl v ČFL působit jako delegát i další bývalý sudí. Jeho návrat se ale nepodařilo prosadit. Do fotbalu se ale po trestu od Etické komise FAČR vrací. O tom více v premiové části článku.