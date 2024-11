Ostuda v ČFL. Ze sudího táhl alkohol, řekl Skalák. Trenér mluví o hanbě

Zápas v Chomutově řídil Karel Hanousek (sudí se zkušenostmi z první ligy), na stranách měl dvojici Lubomír Řeháček a Josef Šůma. Hosté z Budějovic padli 0:1. Výsledek nebyl hlavním tématem pozápasového hodnocení - na tiskové konferenci zástupci Dynama otevřeně mluvili o tom, že rozhodčí řídili zápas pod vlivem alkoholu.

„Aby rozhodčí na straně nebyl schopný se udržet na své polovině, protože ji asi nevidí… Kluci potvrdí, že rozhodčí nebyli připravení ve stavu, v jakém měli být,“ řekl naplno trenér budějovického béčka Martin Sladký, ještě v minulé sezoně člen ligového kádru prvního týmu Dynama.

Vedle sedící Jiří Skalák, hráč se zkušenostmi z Anglie i reprezentace, dění na hřišti nechápal. „V kariéře jsem nezažil zápas, že by z rozhodčího táhnul alkohol. Třeba co se dělo v prvním poločase… Písknul faul, sám hráč řekne, že žádný faul nebyl, že uklouzl, ale on to stejně nechá. Byly to věci, ze kterých je mi smutno, pokazilo to celý zápas. Hráči z Chomutova neměli ani radost z výhry, když zápas probíhal v tomhle duchu,“ nechápal.

Po příchodu Františka Straky k prvnímu týmu nastupuje za budějovickou třetiligovou rezervu, slova z tiskové konference potvrdil i v pondělním telefonátu s redaktorem Sportu. „Normálně se mi rozhodčí už od prvního poločasu smál do obličeje, to jsem fakt nezažil,“ štvalo ho.

Hlavní sudí Hanousek v zápase navíc dělal chyby a zvláštní rozhodnutí. Hosté dokonce chtěli zavolat policii, aby u rozhodčích provedla test na alkohol. K tomu ale nedošlo, takový pokyn může vydat pouze hlavní pořadatel zápasu.

Rozhodčí hrubými chybami zřejmě ovlivnili utkání. Dynamo mělo značnou převahu, dobře bránící Chomutov spoléhal zejména na rychlé protiútoky a standardky. Domácí nakonec zvítězili po penaltě z 86. minuty, kterou proměnil Daniil Doleček.

Penaltu nařídili sudí po diskutabilní ruce budějovického hráče ve vápně. Před ní navíc mohlo kopat pokutový kop Dynamo, zde ale hlavní arbitr situaci pustil.

„Klukům je dvacet let, tohle mě mrzí, je to hanba. Jak máme učit naše kluky hrát fotbal, když se dějí takové věci, to je něco strašného. Je mi jedno výsledek, ale ať se každý podívá na video ze zápasu sám,“ řekl zklamaný Sladký.

Věc pravděpodobně bude mít dohru u komise rozhodčích pro soutěže v Česku, kterou řídí někdejší hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Budějovice čekají na záznam utkání, na základě videa pak zváží, zda podají oficiální protest na výkon a chování sudích.