Disciplinárka řeší Skaláka a Sladkého. Hrozí trest za výroky vůči rozhodčím

Výkon trojice rozhodčích Karel Hanousek (sudí se zkušenostmi z první ligy), Lubomír Řeháček a Josef Šůma vyvolal na straně zástupců Dynama značné rozladění. „Aby rozhodčí na straně nebyl schopný se udržet na své polovině, protože ji asi nevidí… Kluci potvrdí, že rozhodčí nebyli připravení ve stavu, v jakém měli být,“ řekl mimo jiné trenér budějovického béčka Martin Sladký. Souhlasil s ním i vedle sedící Jiří Skalák, nejzkušenější hráč rezervy Dynama.

Šéf komise rozhodčích pro soutěže v Česku, bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, hned vzkázal, že se výkonem sudích bude komise zabývat. Potvrzuje to zveřejněné komuniké ze zasedání, které proběhlo 5. listopadu. „Na základě ZDFA (Zprávy delegáta fotbalové asociace), videozáznamu a dalších informací dává Komise rozhodčích podnět k zahájení disciplinárního řízení s členy SK Dynamo České Budějovice B za mediální výroky a poškození dobrého jména fotbalu,“ zní v prohlášení.

Disciplinární komise pro Česko o den později zahájila řízení s Martinem Sladkým a Jiřím Skalákem, kteří se vůči sudím vyjádřili na tiskové konferenci v Chomutově. V obou případech se řeší disciplinární přečin – pohoršující a urážlivé výroky proti trojici rozhodčích.

Celá situace se obrátila vůči zástupcům Dynama, kteří na dění během třetiligového utkání veřejně upozornili. Jde o paradox, že chtěli bojovat za čistotu a dobré jméno fotbalu, ale teď by měli být potrestáni naopak za jeho poškození. Mají čas do úterý 12. listopadu, aby poslali reakci na zahájení disciplinárního řízení. Vyjádření chystá zvlášť klub, trenér béčka Sladký i záložník Skalák.

V případě sudích nebyla na místě utkání provedena dechová zkouška, ačkoliv ji podle informací webu iSport.cz zástupci Dynama požadovali. Chtěli, aby přijeli policisté, kteří jsou oprávněni provést test na alkohol. Jenomže k tomu nedošlo – jediný, kdo může zavolat na zápas pro tento účel policii, je hlavní pořadatel.

Ve chvíli, kdy se případ dostal do médií a začal rezonovat veřejností, se proti výrokům z Budějovic ohradili lidé z Chomutova. „Za nás je totální nesmysl, co pánové vyprávějí. Nás jako klub i mě konkrétně to urazilo, neztotožňujeme se s tím. Nic tomu nenasvědčovalo, že by byli sudí pod vlivem, není na to důkaz. Měli by se veřejně omluvit,“ citoval server iDnes.cz chomutovského majitele Radka Zaťka.

Na tiskové konferenci, kde hovořili Skalák se Sladkým, seděli i zástupci Chomutova, v tu chvíli na jejich slova nijak nereagovali. Další věcí je, že ze zápasu nefungoval přímý přenos, který musí být v utkáních ČFL zajištěný. Možné sporné situace se řeší na základě pořízeného záznamu, ale záběry často nejsou plně průkazné.

„Mrzí nás, že se Chomutov brání stylem, že jsme nevystřelili na bránu, simulovali jsme na penaltu,“ reagoval Sladký v prohlášení, které jako první zveřejnil Deník. „My nepodali žádný protest proti výkonu rozhodčího jako takovému, ani jsme na konferenci ani potom nezpochybňovali výsledek zápasu nebo penaltu proti nám,“ zdůraznil Sladký.

Zmínil i další věci, které jsou zvláštní. „Proč se Chomutovští, pokud byli připravení, neozvali hned na tiskové konferenci, když jsme to řekli, ale až na reakci v novinách pár dní po zápase… Jak máme teď dokázat alkohol, když jsme se o to snažili na místě, ale nebylo nám vyhověno. Tak jsme prostě odjeli. Nečekali jsme na video s tím, že budeme hledat situace, kde jsme se cítili poškozeni, nestěžovali jsme si ani tiskovce na zářezy. O Chomutov jako takový nešlo. I na tiskovce jsme zmínili, že to není nic proti klukům, že by v tom jeli.“

Web iSport.cz s ním hovořil během pondělí a odkázal na své předchozí vyjádření. Další vysvětlení chystá on i Skalák pro disciplinárku, kde se chce obhájit. Za hrubé poškození jména fotbalu dle disciplinárních řádů hrozí v krajním případě zákaz činnosti až dva roky.