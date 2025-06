Ústí slaví postup. A teď na Brno, těší se opora. Kouč nabádal: Chovejme se jako dobytek

Na české poměry nevídaný marketing: Playboy modelky v rolích klubových moderátorek nebo účastnice reality show Bachelor coby divačky na tribuně. Ústecký fotbal letos dráždil a psalo se o něm i za hranicemi. Kromě toho ale válel také na hřišti. A po zdolání Domažlic se vrací do druhé ligy.

„Dotáhli jsme to! Majitel má věci, které nemá jen tak někdo, my mu to vrátili. Užijme si to, co to jde, chovejme se jako dobytek,“ křičel trenér Svatopluk Habanec v kabině. S Ústím dokázal v letech 2010 a 2012 hned dvakrát postoupit do první ligy. Osudový kouč se na sever Čech po letech vrátil, aby znovu doručil úspěch.

Zkušený útočník Antonín Fantiš měl v pátek třináctého jmeniny, o den později završil ústeckou cestu za posunutím do druhé ligy. „Oslavili jsme svátek Antonína spolu s mým synem Toníčkem. Současně jsem věděl, že si musíme dát pozor na odvetu s Domažlicemi, abychom tu postupovou snahu dotáhli do konce. Takhle dlouho, až do půlky června, jsem nikdy nehrál. Byla to moje nejdelší sezona,“ líčil.

Loni sestoupil z ligy se Zlínem, a tak raději zavzpomínal na veselejší časy. „Přirovnal bych to k postupu s Příbramí do první ligy v sezoně 2017/18. Všechno si to tam sedlo, trenér Josef Csaplár, Tomáš Zápotočný, Míra Slepička. Tady v Ústí je to krásné, protože jsme vyhráli celou soutěž ČFL. Bylo to pro mě skvělé jaro po těch strastech, které jsem prožíval poslední dva roky. V Ústí jsem si spravil chuť,“ neskrýval nadšení. O svém rumunském dobrodružství nedávno vyprávěl pro iSport.

Návrat domů se vyplatil Pavlu Moulisovi. V lednu přišel na hostování z Dukly, které před rokem pomohl k návratu mezi prvoligovou elitu. „V roce 2012 jsem byl u toho, když jsme si s Ústím po sportovní stránce vybojovali start v první lize, ale administrativně jsme nepostoupili kvůli nevyhovujícímu stadionu. Tehdy jsme cítili obrovskou hořkost. Ve dvaceti letech bych bral posun do první ligy jako něco neuvěřitelného. Zklamání postupně opadlo, ale jsem rád, že se mi přímý postup do první ligy splnil aspoň s pražskou Duklou před rokem,“ svěřil se.

Severočeši by na vyšším levelu nemuseli být za outsidera. Dřív patřili ke stálicím druhé nejvyšší soutěže, v ročníku 2021/22 ale padal finančně vybrakovaný tým o patro níž. Dnes se po změně vlastníků vrací mnohem silnější. „Věřím, že se neztratíme ani ve druhé lize. Posílíme se, ale jádro je zdravé,“ sdělil majitel Kubáň.

„Přál bych si začít novou sezonu doma proti Zbrojovce Brno někdy v pátek večer pod umělým osvětlením. Mohlo by přijít hodně lidí,“ zasnil se bývalý útočník Teplic, Dukly, Jablonce či Sigmy Olomouc Pavel Moulis.

Jedno je jisté: s Ústím nebude nuda ani v Chance Národní lize. Do ní se probojovala z MSFL také Kroměříž.