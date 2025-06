Sparta dnes zahajuje přípravu na novou sezonu, mužstvo staronového trenéra Briana Priskeho čekají kondiční testy. Letenští zveřejnili aktuální složení kádru, které je ovšem hodně ovlivněné reprezentačními povinnostmi řady hráčů, kteří se připojí až později.

Z fotbalistů, kteří v uplynulé sezoně působili na hostování, se do přípravy zapojí Vojtěch Vorel, Michal Ševčík a Markus Solbakken, později také reprezentanti do 21 let Kryštof Daněk, Adam Karabec a Václav Sejk.