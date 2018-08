Olomouc získala obdiv. Vše ustála, divil se kouč Sevilly, Vaclík smekal

Guilherme Arana se dostal do bezprostřední blízkosti olomouckého brankáře Buchty, ale zastavil ho předchozí ofsajd • Reuters

David Houska se v zápase se Sevillou dostal do dobré možnosti, ale gól z toho nebyl • Jaroslav Legner / Sport

Pablo Sarabia slaví se svým spoluhráčem Andre Silvou gól do olomoucké sítě • Reuters

Tři triumfy v Evropské lize za posledních pět let. Špička španělské ligy. Ne, ve čtvrtek se rozhodně na Andrově stadionu nepředstavil celek, kterému by Olomouc měla nasázet pět branek a spokojeně odkráčet ze hřiště. Jenže opak byl ve 4. předkole Evropské ligy pravdou. A klub z Andalusie se i přes hubenou výhru 1:0 v posledních minutách nestačil divit. „Věděli jsme, kde jsou jejich slabiny, ale i když jsme toho zkoušeli využít, oni byli v pohodě. Dál hráli to svoje,“ řekl po utkání kouč Sevilly Pablo Machín.