Falta: Že bych se dobrým výkonem v Seville prodal? Tak se na to nedívám

Vnímáte i z toho pohledu důležitost zápasu? Stačí jeden pěkný gól a za týden za vás může dát balík nějaký zahraniční klub...

(usmívá se) „Spíš vždycky říkám, že musíme podat týmový výkon, protože až z něj vylezou ty individuální. Když se někomu zadaří a tým prohraje 0:5, tak z toho asi nic nebude... Proto bych se na to nedíval tak, že se tam jedeme prodat nebo něco podobného. Chceme to zvládnout, doma jsme viděli, že se s nimi dá hrát. Bylo by akorát na škodu, kdyby hrál každý na sebe. Musíme držet pospolu a pokusit se překvapit.“

Vy si z velkých jmen soupěře příliš neděláte, co?

„Snažím se nekoukat na to, kdo proti mně hraje. Jsou to taky jenom lidi, jen trošku šikovnější. Nemyslím si, že by nás předčili tolik, že by se s nimi vůbec nedalo hrát. Věřím, že to bude dobrý zápas a nebudeme hrát ustrašený fotbal. Musíme hrát na vítězství, tak doufám, že to bude vidět. Pokud budeme tak aktivní jak doma, tak věřím, že se něco podaří. Když budeme mít štěstí, nějakou šanci proměníme a dostaneme se do vedení, tak to bude otevřené.“

Je pro vás paradoxně lepší hrát třeba proti Seville, která je hodně fotbalová a technická, než proti některým ligovým celkům?

„Samozřejmě s takovými soupeři je to většinou o té fotbalovosti, kdežto v lize... Co si budeme povídat, tam je to spíš náročnější fyzicky, víc soubojů a podobně. Tohle nám vyhovovalo více. Všichni se nás ptají, proč hrajeme tak rozdílně, ale hráči Sevilly jsou na tom postavově podobně jako my. Pak nám nedělaly problémy osobní souboje.“

Jak těžká je příprava na Sevillu, která nastoupila o víkendu zase v úplně jiném složení?

„No... U nich je asi jedno, jestli bude hrát ten nebo ten, kvalitu ze širšího kádru má každý. My se musíme soustředit na ten náš herní systém a tím je ohrozit, ne řešit, kdo z nich nastoupí. Ale asi nejvíc mě zaujal Banega. Co si ten dovolil pod tlakem, to je prostě výjimečný hráč.“

Co říkáte na to, že se hraje až ve 21.45?

„Bude to asi poprvé, ale musíme se s tím nějak vypořádat. Asi bude trochu nestandardní ten předzápasový režim, ale věřím, že takový zápas nás pořádně vyburcuje k optimálnímu výkonu.“

Mimochodem, nemrzí vás, že nejste v nominaci reprezentace?

„Mrzí... Určitě bych se tam chtěl podívat, ale čeká nás ještě spousta srazů a spousta zápasů, tak doufám, že ještě budu mít příležitost se tam podívat.“