Trnava řádí dál! Hrála jako Real, chválil kouč, rozhodl nechtěný talent

Běžela 79. minuta. Trnava držela nerozhodný stav 0:0 proti belgickému Anderlechtu a mířila k prvnímu bodu v Evropské lize. Na rohový kop Erika Grendela si však na zadní tyči počkal Matej Oravec a z blízka jej trknul hlavou do branky. 1:0! Spartak zasadil bruselskému celku nepříjemný direkt, ze kterého se už hosté do konce utkání nevzpamatovali.

Trnavští mohli začít slavit. S tím, že doma porazí Anderlecht, na Slovensku moc lidí nepočítalo. „Jsou to krásné pocity,“ usmíval se český kouč Radoslav Látal po vítězství. „Čekali jsme na svojí šanci a proměnili ji,“ těšilo ho.

Pikantní je především příběh autora vítězného gólu. Dvacetiletý Matej Oravec v kádru Trnavy touto dobou už vůbec nemusel být. Na konci přestupového termínu jej totiž Spartak chtěl poslat do Podbrezové. Všechny potřebné dokumenty byly připraveny, ale po značném tlaku médií a fanoušků, kteří klub za tohle rozhodnutí podrobili kritice, se Trnava rozhodla vše stopnout.

„Neskutečné, to se ani nedá popsat, co teď cítím,“ soukal ze sebe trnavský talent, který byl před několika měsíci vybrán do top 50 talentů v Evropě do 21 let. „Byli za námi fantastičtí fanoušci a gól na konci utkání? Je to nejkrásnější věc, co jsem zatím zažil,“ dodal Oravec.

Trnavu na domácím stadionu hnalo přes 17 tisíc fanoušků, což si vychutnával i kapitán Boris Godál. „Bylo to něco úžasného. Byli našim dvanáctým hráčem a nabíjeli nás energií,“ chválil je. „Na začátku zápasu jsem měl husí kůži. Je to sice jen Evropská liga, ale jakmile se spustila její znělka, dostalo mě to. Přeci jen, třeba to zažijeme jen jednou za život."

Trnava tak pokračuje ve svém úspěšném tažení napříč Evropou. Přitom na začátku vypadala jako jeden z mnoha nováčků, kteří budou v pohárech za otloukánky. Svoji evropskou pouť rozjela už na začátku července v 1. předkole Ligy mistrů.

A slovenský mistr všechny překvapil. Postupně vyřadil Zrinjski Mostar (bosenský mistr), senzačně i polského šampiona Legii Varšava a cestu do Champions League mu zatarasila až Crvena Zvezda Bělehrad (srbský mistr). Do Evropské ligy se Látalův tým nakonec dostal přes Olimpiji Lublaň (slovinský mistr).

Los však ke slovenskému týmu nebyl zrovna milosrdný. Přiřkl mu Fenerbahce Istanbul, Anderlecht Brusel a Dinamo Záhřeb. Po prvním utkání je šly však všechny predikce stranou. Trnavu musí brát ostatní vážně.

„Hodně mě těší, že jsme si během těch devíti zápasů v Evropě vybudovali respekt. Náš výkon proti Anderlechtu je výstraha pro ostatní. Myslím, že už nás nikdo nebere jako fackovacího panáka,“ uvedl Godál, kapitán jediného slovenského zástupce v evropských pohárech.

Trenér poražených Hein Vanhaezebrouck měl však po utkání mrzutou náladu. „Trnava toho moc nenahrála. Vytvořila si dvě příležitosti a z jedné padl gól. Asi jako Real Madrid ve středu proti AS Řím. Také měl těžký zápas a utkání rozsekl z přímého kopu. Myslím si, že jsme měli kopat penaltu, kterou nám sudí upřel. Kdybychom první gól dali my, jsem si jistý, že bychom tu vyhráli,“ uvedl kouč belgického mužstva.

To se však nestalo. Trnavě se podařilo jako prvnímu slovenskému týmu v historii vyhrát bez inkasování. Už samotná výhra je pro tamní fotbal velkým úspěchem. Před ní to svedly pouze Artmedia v sezoně 2005/06, která porazila v Lize mistrů senzačně Porto 3:2 a Žilině v ročníku 2008/09 v Poháru UEFA, když zvítězila nad Aston Villou.

Čisté konto udržely slovenské týmy v pohárech dosud pouze čtyřikrát a vždy se jednalo o bezbrankové remízy. Jedna z nich je i proti českému týmu – v roce 2008 Žilina remizovala s pražskou Slavií.