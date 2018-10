Trpišovský vyhlíží Zenit. Kdo na hrot? Variantou je i Matoušek

"Myslím, že od té doby se hodně změnilo. Je tady v Petrohradu jiný trenér, byla to příprava, na straně Zenitu se ve dvou poločasech protočilo asi 20 hráčů. Byl to třetí zápas našeho realizačního týmu ve Slavii, předtím jsme hráli s Viktorkou Žižkov na umělce," řekl Trpišovský na tiskové konferenci v Petrohradu.

"Den po příletu do emirátů jsme hráli s Petrohradem a rozdíl byl tehdy obrovský. Výsledek byl 1:5, ale Zenit měl obrovské množství šancí. Doufám, že zítra ukážeme, že jsme se za toho půl roku zlepšili a že budeme mnohem vyrovnanějším soupeřem než v předchozím měření sil," dodal Trpišovský.

Situaci mu komplikuje fakt, že nemá k dispozici ani jednoho hrotového útočníka. "Speciálně v tomhle utkání to je určitý problém. Síla Zenitu s míčem je obrovská a v momentě, kdy míč získáme, se potřebujeme o útočníka opřít, aby míč udržel. Výběr máme omezený, ale kluci, které máme k dispozici, mají zase jiné přednosti. To, jak hrotový hráč zítra zahraje, bude hodně směrodatné k případnému úspěchu," mínil Trpišovský.

Variantami jsou Alexandru Baluta či Jan Matoušek. "Maty je jedna z variant. I pro něj by to bylo hezké, když hrál před pár měsíci v Táborsku a zítra by vyběhl na tomhle skvostu, to je nádhera ten stadion," prohlásil Trpišovský.

Věří, že jeho tým bude dostatečně aktivní. "Budeme muset ukázat určitou kvalitu na míči, protože si nemůžeme myslet, že se nám podaří ubránit Zenit u vápna. Kvalita té ofenzivní čtveřice soupeře je obrovská, ať nastoupí kdokoliv. Jsou nesmírně góloví. Pokud je pustíme blízko k bráně, těžko se brání. Abychom tu zítra uspěli, musíme podat komplexní výkon ve všech řadách. Rozhodující atribut bude, abychom byli schopni se dostatečnou část zápasu udržet na míči," uvedl Trpišovský.

Zenit v minulosti trénoval český kouč Vlastimil Petržela a ve Slavii do léta působil bývalý kapitán Petrohradu Danny, Trpišovský ale od nich informace nezískával. "S Vlastou Petrželou jsme se shodou okolností viděli o víkendu na zápase v Liberci, ale jen jsme se pozdravili. Když jsme teď jeli kolem původního stadionu Zenitu, vzpomínal jsem, že tu byla spousta českých hráčů a trenér. S Dannym jsme během jeho angažmá ve Slavii o Petrohradu hodně mluvili, výborně na něj vzpomínal. Ale informace o současném Zenitu jsme čerpali ze zápasů v této sezoně," uvedl Trpišovský.

Sílu ruského fotbalu podle něj ukázala úterní výhra CSKA Moskva 1:0 v Lize mistrů nad obhájcem Realem Madrid. "Myslím, že to včera většina týmu viděla, tady to dávali všude. CSKA hrál výborně. Vlastně kvůli tomu tady jsme, abychom se pokusili o něco podobného jako CSKA," řekl kouč.

Jsem zvědavý, jestli si mě Ivanovič bude pamatovat, směje se Stoch před Zenitem 720p 360p REKLAMA