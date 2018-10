Sever se vyfintil na pohárový bál. Pomstí Jablonec v EL Slavii?

Nebe nad Jabloncem ve středu večer pokrývaly šedivé mraky, z kterých vypadávaly kapky deště, a foukal studený vítr. Fotbal ve městě to ale nezastavilo, manévry před domácí premiérou v Evropské lize běžely naplno. Jablonecký tým potrénoval ve skromných kulisách na jižním předměstí a na hlavním stadionu o kilometr dál mezitím finišovaly úpravy posledních detailů.

Proč to všechno? Do Jablonce přijela vzácná návštěva, Dynamo Kyjev. Klub se slavnou historií, který ve třetím předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii. „Dynamo? Kvalitní tým, který má svoji sílu. Hodně běhá a bije se. Pravda, fotbalu je tam méně, než když jsem hrával na Ukrajině,“ pravil jablonecký kapitán Tomáš Hübschman, jenž deset let působil v Šachtaru Doněck.

Proti Dynamu si zahrál spoustu žhavých zápasů, pamatuje i povedené semifinále někdejšího Poháru UEFA před devíti lety: „V odvetě jsem dostal druhou žlutou kartu a přišel jsem o finále s Brémami.“

Hübschmanovi kumpáni takové zážitky nemají, Jablonec má za sebou jediný zápas v Evropské lize. Teď je tu druhý – a sváteční den vyžadoval sváteční přípravy. Jablonecká aréna měnila kabát už od konce minulé sezony (nové střídačky a turnikety či úprava tartanové dráhy kolem hřiště), v posledních dnech se z běžné ligové podoby převléká do pohárového hávu.

Precizní manuál pamatuje stejně jako v načančanější Lize mistrů na každou drobnost: kabina rozhodčích musí mít minimálně dvacet metrů čtverečních, do místnosti pro tiskovky se nesmí vejít méně než padesát sedících reportérů a tak dále. Pohárové divadlo má pod dohledem několik komisařů UEFA, kteří bedlivě dohlíží, aby všechno klapalo na minutu. „Z UEFA sem přijelo kolem dvaceti lidí,“ vypočítal jablonecký mluvčí Martin Bergman.

Stadion sice nevyhovuje povinnosti mít přinejmenším osmitisícovou kapacitu (na Střelnici se aktuálně vejde 6283 lidí), ale klub dostal už zkraje června výjimku. Přesně, jak sliboval jablonecký boss Miroslav Pelta pár minut poté, co si jeho tým pojistil vstupenku do Evropské ligy: „Uděláme maximum pro to, abychom mohli hrát u nás.“

Teď je to tady.

Jediná vada na kráse: ještě ve středu večer nebylo vyprodáno, volných zůstávalo něco přes tisíc lístků. Jablonec přitom po rozpačitém startu sezony nabírá formu, kterou před dvěma týdny přiživila nešťastná porážka v Rennes. Radovi chlapci proti favoritovi nečekaně sahali po bodu, o který přišli až kvůli penaltě z 91. minuty. V lize pak smetli mistrovskou Plzeň a v neděli na poslední chvíli urvali povinné vítězství v Teplicích.

„Pokud se vyrovnáme s rychlostí, vytrvalostí a houževnatostí Dynama, pak s ním můžeme něco uhrát,“ poznamenal kapitán Hübschman.

Dynamo v ukrajinské lize třikrát za sebou vyhrálo a hýčká si pozici týmu s nejlepší obranou soutěže: v deseti zápasech inkasovalo jen čtyřikrát, líp na tom není ani lídr z Doněcku. Ovšem i Dynamo se umí zadrhnout, v prologu Evropské ligy překvapilo remízou 2:2 s Astanou. Parta z dalekého Kazachstánu v Kyjevě dřela do poslední minuty, dvakrát dokázala vyrovnat.

„Náš cíl pro Jablonec? Ideálně dobrá hra a dobrý výsledek,“ usmál se trenér Aleksandr Chackevič do sálu, v kterém sedělo několik desítek ukrajinských novinářů. „Ale nebude to snadné, Jablonec se na nás určitě dobře připravil.“

Ve čtvrtek od devíti večer se ukáže.