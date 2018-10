Hovorka: Po úvodu jsme nevěděli, kde nám hlava stojí. Bod bereme

Berete nakonec bod?

„No, po tom začátku, který jsme předvedli, ano. Udělali jsme dvě chyby v rozehrávce a tým jako Dynamo tyto situace dokáže využít. Naštěstí jsme přežili další závary a skórovali jsme z rohu. Pak už to bylo lepší. Každopádně výsledek bereme. Nebudeme si nic nalhávat. Jsme šťastní za to, že máme bod.“

Čemu přičítáte zlepšení po nepovedeném začátku? Bylo v kabině dusno?

„Pan trenér nám něco vysvětlil (úsměv). Mluvil o tom, že věci, které jsme udělali na začátku, zkrátka dělat nesmíme. Myslím, že jsme se poučili. Hlavní cíl byl ale, že musíme zjednodušit hru. Zbytečně jsme si nahrávali zezadu. Změnili jsme to a posílali jsme míče okamžitě dopředu. Kluci vyhrávali osobní souboje a dostávali jsme se následně do šancí, z čehož jsme také vyrovnali na 2:2.“

Co se vám honilo hlavou po úvodních čtrnácti minutách?

„No nic moc. Bohužel, takový je fotbal. Udělali jsme chyby, za které jsme byli potrestáni. Čím to bylo? Těžko říct, možná podceněním… Po tom úvodu jsme nevěděli, kde nám hlava stojí. Každopádně jsme to ale zvládli a to se cení.“

„V Rennes se nám to vypnulo samo. Devadesátá minuta, velká hektika a nakonec penalta. Je pravda, že teď jsme si za obě branky mohli čistě sami. O to jsme to také následně měli těžší.“

Určitě jste si první zápas skupiny Evropské ligy v historii v Jablonci užili, že?

„Užili, určitě. Byli jsme hlavně rádi, že přišli fanoušci a po celý zápas nás hnali. Když jsme vyrovnali na 2:2, cítili, že můžeme vyhrát. To bylo super.“



Slavia si po dvojzápase s Dynamem Kyjev stěžovala na výkon sudích. Jaké to bylo tentokrát?

„Myslím, že to bylo v pořádku, bez problému.“

Co pro vás znamená bod do dalších bojů ve skupině?

„Je to rozhodně lepší, než mít nulu. Popravdě je škoda našeho nepovedeného startu, mohli jsme podle mě získat bodů víc. Musíme být však střízliví a můžeme být rádi, že to skončilo remízou.“