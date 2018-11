Drsňák Sýkora! Dostal kopačkou, hrál s boulí. Pak slyšel, proč nešlo o penaltu

Zranění Slavii trápí od začátku sezony. Třeba ve čtvrtek trenér Jindřich Trpišovský postrádal hned tři stabilní opory posledních týdnů. Šrámy z nedělního derby pro důležitý zápas úplně vyřadily Vladimíra Coufala s Ondřejem Kúdelou, Josef Hušbauer zůstal jen na střídačce.

Slavia byla herně lepší než její dánský soupeř, v zakončení ji ale celých devadesát minut něco scházelo. Jednu ze slibných pozic si vypracovala v 37. minutě, kdy obraně Kodaně po levé straně pláchl Peter Olayinka. Nacentroval do vápna, kde míč propadl k Jaromíru Zmrhalovi, jehož ránu beci srazili na roh.

Ještě předtím se k letícímu míči snažil dostat Sýkora, přes bránící dvojici Greguš - Bjelland ale neměl nárok. Zatímco slovenský záložník odehrál balon, dánský stoper zasáhl sešívanou šestku kopačkou do hlavy.

Sýkora se s bolestivou grimasou svíjel na trávníku, Gjelland okamžitě gestikuloval směrem ke střídačkám o pomoc. Čtyřiadvacetiletý slávista se ale nakonec obdivuhodně oklepal, byť pohled na výraznou bouli u levého oka nebyl vůbec příjemný.

“Hráč Kodaně tam šel nohou, já hlavou. Podle rozhodčího jsem ji měl nízko, ale ještě jsem to neviděl. Nějak jsem si tam naběhl,” podotkl Sýkora po utkání. Ránu měl nateklou, na stehy to prý ale nebylo. “Jen se mi tam nahromadila krev,” prohodil.

Mohla tedy Slavia po tomhle zákroku v pokutovém území kopat penaltu? Sýkora se do hodnocení nepouštěl. “Rozhodčí to písknout nechtěl, prý jsem měl hlavu nízko. Budu mu věřit,” uvedl k verdiktu finského sudího Gestraniuse.

I on byl v minulých týdnech mimo kvůli zranění, do základní sestavy naposledy patřil na začátku září v ligovém šlágru s Plzní. Jako střídající naskočil proti Dukle i v derby na Spartě, ve čtvrtek se při absenci Josefa Hušbauera posunul až do jedenáctky vyvolených.

Remizovali jste s Kodaní 0:0. Je to ztráta dvou bodů?

„Na jednu stranu jo, na tu druhou si musíme říct, proti jakému soupeři jsme hráli. Bod se na konci skupiny bude hodit. Nesmíme být nenasytní. Víme, že jsme tam měli rezervy, že jsme měli ze zápasu vytěžit víc. Ale pořád je to Kodaň, není to nějaký tým ze čtvrté třídy. Musíme to brát.“



Postup je i tak docela blízko, že? Pokud by Petrohrad porazil Kodaň, stačí vám bod.

„Blízko to určitě je, ale nesmíme myslet na to, jestli Petrohrad porazí Kodaň. Musíme koukat na sebe, soustředit se na další zápas a chtít ho vyhrát. Podle toho se bude vše odvíjet.“



Překvapilo vás, že se Kodaň tolik dopředu netlačila?

„Naše obranná čtyřka hrála skvěle, i se Sukem (Tomáš Souček). K ničemu jsme je nepouštěli. Oni asi chtěli, měli náznaky, ale obranná čtyřka to dobře vyřešila. Klobouk dolů.“



Kodaň jste naopak zatlačili, ale vyložené šance jste úplně neměli. Co byl hlavní problém ve finální fázi?

„Myslím, že jsme byli hodně zbrklí. V některých situacích jsme měli zachovat větší klid, podržet míč a nevyhazovat ho hned do vápna. Bylo to hlavně o tom klidu, chtěli jsme to řešit moc rychle.“



Po delší době jste byl v základní sestavě. Jak se vám hrálo?

„Jsem rád, že jsem dostal šanci v takovém zápase v základní sestavě. Cítil jsem se dobře, ale ještě bude chvíli trvat, než se dostanu do stoprocentního výkonu. Jsem rád, že jsem odehrál takovou část zápasu v takovém tempu. Uvidíme dál.“

Je velká úleva, když můžete na hřišti zase pomoct týmu?

„Je to super. Z lavičky nebo z tribuny je to šílené. Trpělivě jsem čekal, trénoval. Doufal jsem, že v základu budu hrát. Jsem rád, že mi teď trenéři dali šanci.“



Poprvé na lavičce jste byl v Kodani. Tam jste to protrpěl?

„To ne, tam jsem byl rád, že jsem mohl být alespoň na lavici. Byl jsem čerstvě po zranění, nebyl jsem rozehraný, nic. Snažil jsem se klukům pomoct a byl jsem trpělivý.“



Je na vás pauza ještě znát?

„Je to znát. Na druhou stranu když člověk naskakuje na dvacet třicet minut, jakžtakž se do toho dostane, rozdýchá se. Pak stačí jeden dva zápasy a už je to dobré.“



Navíc zápasy jdou rychle za sebou, není moc čas trénovat…

„Právě, to je na prd. Člověk si nemůže přidat tak, jak by chtěl, protože neví, jestli za tři dny nastoupí nebo ne. V tomhle je to blbý. Ale jsem rád, že jsem zvládnul porci minut, jakou jsem zvládl.“

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: O. Kolář – Frydrych, Deli, Ngadeu, Bořil – T. Souček, Traoré – Stoch, Sýkora (79. Baluta), Zmrhal (79. Milan Škoda) – Olayinka. Hosté: Andersen – P. Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen (36. Bengtsson) – Skov (64. Thomsen), Greguš, Zeca, Falk (79. Wind) – N'Doye, Sotiriou. Náhradníci Domácí: Kovář, Hušbauer, Zelený, Matoušek, Baluta, Škoda Hosté: Joronen, Bengtsson, Holse, Wind, Papagiannopoulos, Kvist, Thomsen Karty Domácí: Ngadeu, Bořil Hosté: N'Doye Rozhodčí Gestranius – Munukka, Antamo Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

