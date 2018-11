Fanoušek Slavie popsal, jak obešel zákaz: Do Bordeaux v přestrojení!

Kdy jste se rozhodli, že na zápas pojedete?

„Víceméně jsme byli rozhodnutí, že pojedeme, už po losu skupin. Řekli jsme si, že Petrohrad není nic moc, Kodaň zase nevycházela lidem časově, takže jsme zvolili Bordeaux. Pak ale přišly všechny ty komplikace v podobě zpráv o událostech v Kodani...“

Měli jste velkou obavu z to, že by mohlo v Bordeaux něco stát a na stadion třeba nepojedete?

„Ano, v pondělí tohoto týdne jsem začal mít opravdu velké obavy. Objevily se totiž zprávy, že nás nepustí ani do okolí stadionu.“

Přemýšleli jste o tom, že akci budete muset zrušit?

„Počítal jsem s tím, že výjezd zrušíme už někdy na začátku listopadu. V půlce listopadu jsem byl přesvědčený o tom, že nejedeme nikam.“

Jak jste se na stadion nakonec dostali?

„Měli jsme velkou výhodu, že jsme jeli přes cestovku, která nám zajišťovala úplně vše: hotel a vstupenky. Byla nám přidělena delegátka, která po příletu rozdala šály a čepice Bordeaux s tím, že si je máme vzít. Svou slávistickou šálu jsem nakonec nechal doma a bez problémů jsme se v domácích barvách dostali dovnitř.“

Kontaktovali jste vedení Slavie, nebo jste vše řešili s cestovní kanceláří?

„V cestovce nás ujistili, že se na zápas dostaneme. I když se poté ve zprávách objevilo, že nás nepustí ani ke stadionu… Každopádně jediné, co jsem nakonec v prostoru před stadionem viděl, byly klasické zátarasy a hlídky. Ale napadlo mě, že to bude spíš kvůli hrozně terorismu, protože se ho Francouzi obávají, takže jsem byl v klidu.“

Nebáli jste se mluvit česky? Možná i angličtina zní ve Francii nezvykle.

„Je to tak, angličtinu tam v podstatě člověk vůbec neslyší. Francouzi jsou nacionalisti. Obava mě přešla, když jsem prošel na stadion úplně v klidu, v Edenu jsou mnohem větší prohlídky.“

Takže prohlídky v Bordeaux byly minimální?

„Ano, měl jsem s sebou malou tašku, ve které mám vždy peněženku. Teď jsem měl dvě: jednu s eury a druhou s českými korunami. Nakonec jsem je vůbec otevírat nemusel. Ještě jsem si říkal, že jsem blbej, že jsem si nechal v tašce klíče od bytu. Ale vůbec nic se nestalo, v Edenu musím vždy obsah vyndávat celý.“

Zápas také probíhal bez problémů?

„Seděli jsme normálně na svých místech zhruba někde u malého vápna. Sektor hostí za brankou byl zavřený, ale nakonec se tam nahrnuli fanoušci a začalo se zhruba od 60. minuty normálně fandit a skandovat.“

Neměli jste strach z toho, že vzbudíte pozornost, když Slavia vstřelí gól?

„Přiznám se, že jsem trochu obavy měl i přesto, že byl kotel Bordeaux na druhé straně. Když jsem ale viděl prvních dvacet minut, říkal jsem, že budeme rádi, pokud nedostaneme gól do půlky. Myslel jsem na to, že po gólu domácích zatleskám, abych ze sebe neudělal blbce. Ale jinak jsem nad tím nějak víc neuvažoval.“

Takže, když se Bordeaux gólově prosadilo, zatleskali jste?

„Tiše jsme seděli, zatleskali jsme a česky jsme si zanadávali, čehož si nikdo nevšiml. Poté začali skandovat fanoušci z tribuny sever a přestalo se to řešit.“

Potkali jste ještě nějaké fanoušky Slavie v přestrojení?

„Potkali jsme fanoušky ve slávistických šálách ve městě. A hlavně po přestupu v Barceloně mi kamarád říkal: Podívej se, v letadle už sedí lidé v trikách s nápisem UEFA mafia.“

Co odchod po zápase. Také bezproblémový?

„Přesně tak, úplně v pohodě. O ničem nevím, opustili jsme úplně v klidu stadion a vydali se cestou na hotel.“



Jaký byl pro vás zápas nakonec zážitek?

„Pro mě velký. Jel jsem vůbec poprvé takto "ven". Hra byla sice otřesná, ale i tak jsem si to užil. Každopádně je pravda, že diváků přišlo na stadion opravdu minimálně.“

Vybral jste si napoprvé pořádně akční výjezd.

„Rozhodně jsem nečekal, že to bude takové. Už od Kodaně přicházely nepříjemné zprávy... Říkal jsem si, že člověk vyrazí dvakrát za rok na dovolenou, poprvé jeden do Francie na fotbal a nakonec to dopadne tak, že se nepodívá nikam.“ (směje se)