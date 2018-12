Uniformu mám pro sichr s sebou, vtipkoval Rada před letem do Kyjeva

Trenére, chtělo se vám vůbec do Kyjeva?

„Žádnou speciální motivaci nepotřebujeme. Fotbal je naše zaměstnání a navíc hrajeme Evropskou ligu.“

Nebude pro vás ale přece jen důležitější pondělní liga se Slavií? Nedostanou v poháru prostor méně vytížení hráči?

„Ne.“

Čili budete znovu hrát s tím nejsilnějším, co máte?

„Přesně tak. Hrajeme Evropskou ligu a myslím, že je to čest pro každý tým. Dostali jsme se tam a myslím, že by bylo zneuctění soutěže, kdybychom měli nějak spekulovat. Jedeme do Kyjeva s tím, že chceme bodovat. Stejně jako ve všech předchozích zápasech, kdy jsme bohužel ani jednou nevyhráli. Slavii zatím neřešíme, soustředíme se jen na Dynamo. Velké točení hráčů určitě nebude, chceme se důstojně rozloučit s Evropskou ligou.“

Je motivací i případná finanční odměna? Bonus od UEFA činí patnáct milionů korun za vítězství a pět za remízu.

„Finanční odměna je primárně pro klub, pro něj to má svůj význam. Hráči mají možnost zviditelnit se v Evropské lize, což je asi víc než ekonomické ohodnocení.“

Nečekaně rychle se vám uzdravil klíčový záložník Lukáš Masopust, který už je součástí výpravy do Kyjeva. Jak velká je šance, že by nastoupil?

„Uvidíme podle jeho zdravotního stavu, už s námi čtrnáct dnů trénuje. Pořád se píše o tom, že jde do Slavie, ale do 31. prosince je pořád naším hráčem. Pokud to půjde, budu ho využívat. Rád bych, aby byl nachystaný už na Dynamo, ale nechci to rvát na sílu. Záleží na tom, jak se bude Lukáš cítit.“

Ještě otázka na útočníky: proti Slavii vám bude chybět vykartovaný Martin Doležal, nenecháte tedy v Kyjevě rozehrát Jana Chramostu?

„Ještě máme Ikauniekse, který absolvoval poslední tři tréninky a odletěl s námi do Kyjeva. Měl ovšem delší pauzu, tak uvidíme. Doležal, nebo Chramosta? Rozhodnu se podle tréninků, ale jak jsem říkal: nechci dělat moc změn.“

Nebojíte se o kvalitu trávníku? Dnes na kyjevském Olympijském stadionu hraje Šachtar Doněck zápas Ligy mistrů s Lyonem.

„Šachtar asi přeložili kvůli bezpečnosti, takže čtvrteční stav trávníku logicky může být trochu jiný. Ale myslím, že je to pro oba týmy stejné: i Kyjev je asi zvyklý být na dobrém hřišti. Nic s tím nenaděláme, Champions League má přednost. Budeme trénovat jinde, což je v pohárech neobvyklé, ale musíme to akceptovat.“

Když jste zmínil napjatou bezpečnostní situaci na Ukrajině, nemáte z ní obavy?

„Mám pocit, že UEFA by neudělala nic, co by hraničilo s nějakým ohrožením. Pokud tam jede Lyon, jedeme tam taky. Já si uniformu pro sichr vzal, to není problém. (usmívá se) V televizi běží zprávy z Ukrajiny, ví se o tom, ale v téhle době by si nikdo z velkých činovníků nedovolil poslat mančaft někam, kde je to v ohrožení. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale my se o té situaci snad ani nebavili.“