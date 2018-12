Zelený pomohl k postupu. Líbila by se mi Anglie, řekl obránce Slavie

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slavia porazila Zenit 2:0 a zahraje si Evropskou ligu i na jaře! VŠECHNA VIDEA ZDE

„Hlavně jsem byl rád, že jsem po delší době hrál zápas. To, že to byla Evropská liga a v ní můj první zápas, to je třešnička. Hlavně že jsme to zvládli a postoupili. Jsem rád, že jsem hrál a že se povedlo postoupit do jara.“

Byl jste nervózní?

„Jo, před zápasem to na mě trošičku přišlo, ale jak rozhodčí pískne do píšťalky, spadne to ze mě. Člověk se pak musí soustředit na hru a už to tak nevnímá.“

Jaké pokyny vám trenér před zápasem udílel, když jste hrál poprvé v Evropské lize?

„Skoro ani nevím, jak bych na to odpověděl. Všichni spíš člověka podporují, že když delší dobu nehraje, aby se nebál hrát.“

Hned na začátku jste měl dva ostřejší zákroky. Nezatrnulo vám, že byste mohl dostat žlutou kartu?

„U prvního ne, ale u druhého jsem se trošičku bál, že by mi rozhodčí mohl dát žlutou. V obou případech jsem tam byl pozdě, ten druhý zaváněl žlutou, ale jsem rád, že mi ji nakonec nedal.“

Slávistická obrana Zenit prakticky do ničeho nepustila. Jste s tím spokojený?

„Je pravda, že stoprocentní šanci asi neměli. Myslím, že jsme to zvládli dobře. A to hlavně směrem dopředu, kdy jsme tentokrát dali dva góly. První zápas se Zenitem jsme byli podle mě lepší, ale nakonec jsme prohráli. Je důležité, že jsme vyhráli.“

Byl jste u situace, kdy se to hodně strkalo, brankář Ondřej Kolář tam po jednom ze zákroků ležel. Co se dělo?

„Musím se trochu pokárat, měl jsem balon odpálit ze stadionu. Nepočítal jsem s tím, že soupeř bude hrát dál. Podle mě musel stoprocentně vědět, že Ondra Kolář tam leží s obličejem v rukách. Ale měl jsem to vyřešit líp a víc balon zakopnout.“

Co jste říkal parádnímu gólu Miroslava Stocha?

„Miňo už několikrát potvrdil, že mu to tam poslední dobou padá. Lítá mu to. Jsem jenom rád, že má zatím střeleckou formu. Doufejme, že mu to vydrží co nejdál.“

Slavia postoupila do jarní fáze Evropské ligy. Co to pro vás znamená?

„Jsme tam společně s Plzní. Hlavně je to dobře pro fanoušky, jsou tam daleko atraktivnější soupeři než ve skupině, i když tím neříkám, že ve skupině nebyli atraktivní.“

Koho byste si přál?

„Líbilo se mi, kdybychom dostali někoho z Anglie. Ale uvidíme, kam nás to zavede.“

