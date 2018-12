Lili na něj pivo, teď Zmrhal slaví: Byla to bída, mám obrovskou radost

Byla v kabině po utkání velká euforie?

„Byla, byla. A myslím, že ještě bude.“

A vy jste načal skóre důležitým gólem…

„To úplně nevím, jestli byl tak důležitý. Miňo (Stoch) dal nádherný gól, tomu se to povedlo. Jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme, tímhle výsledkem jsme si to navíc uhráli sami. To je pro mě důležitější, než gól, i když jsem za něj samozřejmě obrovsky rád. Kdyby ho dal někdo jiný a vyhráli jsme 2:0, budu mít z postupu stejnou radost.“

Byl důležitý vstup do utkání?

„Vstup do utkání se nám právě moc nepovedl. Kazili jsme jednoduché míče, snažili jsme se držet balon, ale hřiště nebylo úplně v pořádku, hodně se to trhalo. Do gólu jsem z toho byl trošku nervózní. Pak jsme se uklidnili, dařilo se nám lépe držet balon a předvádět naši hru.“

Vzpomněli jste si na minulý rok, kdy jste ztratili postup s Astanou?

„Takhle jsem si to úplně nevybavil, ale samozřejmě, že víme, jak ten zápas dopadl. Teď máme trošku vyspělejší tým, jsme víc sehraní a díky tomu jsme to uhráli.“

Co pro vás znamená postup do jarní fáze Evropské ligy?

„Znamená to pro mě hodně. Ještě jsem to nezažil, uvidím, jak bude vypadat další zápas, až ho budeme hrát.“

Vzpomněl jste si i na dobu, kdy jste se Slavií hráli o sestup?

„Samozřejmě, jsem tady dlouho. Ale teď na to nechci myslet. Před čtyřmi, pěti lety, kdy jsem začínal v áčku, ty časy nebyly dobré. Teď zažíváme úplný opak, jsme první v ligové tabulce a postoupili ze skupiny Evropské ligy. Chci se soustředit na to, co máme před sebou.“

Vážíte si současných úspěchů o to víc, když pamatujete mnohem horší časy?

„Tehdy to byla totální bída. Vážím si toho ohromně moc, nevím jak jiní kluci, co už hráli nějaké lepší zápasy. Mám z toho obrovskou radost, je to poprvé, co si něco takového zkusím, těším se na to.“

Napadlo vás tehdy, že můžete za pár let hrát na špičce ligy a postupovat v pohárech?

„To mě nenapadlo. Vždycky se soustředíte na situaci, která probíhá v tu chvíli. Když jsme hráli o sestup, nedalo se myslet na to, jak jednou budu hrát Evropskou ligu, a podaří se mi postoupit ze skupiny, když po mně tehdy lili pivo a podobně. O to si to víc si to ještě užiju. Vždycky jsem si to přál, beru to jako odměnu.“

Berete to i jako odměnu pro fanoušky?

„Určitě. Atmosféra byla super, v takové zimě se divím, že přišlo tolik lidí. Je tady pořád nejlepší atmosféra v Česku.“

Chtěl byste hratelného soupeře, nebo nějaký slavný tým?

„Já bych chtěl asi nějaké větší jméno, když už jsme postoupili. Nikdo vám neřekne, že postoupíte přes toho hratelného, takže spíš si přeju někoho zvučnějšího.“

Vedete ligu, postupujete v Evropě. Co je pro vás víc?

„Evropskou ligu si teď můžeme užít, splnili jsme, co jsme chtěli. Když přijde nějaký zvučný tým, uvidíme, jak zápasy odehrajeme. Ligu vedeme a budeme to chtít udržet až do konce.“