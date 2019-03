Trpišovský: Hráči končili v absolutním vyčerpání. Kolář chytal fantasticky | iSport.cz

"Byly tam rozhodující individuální výkony směrem dozadu, například Ondřej Kolář odchytal fantastický zápas. Hráči si to díky enormnímu nasazení zasloužili. Končili v absolutním vyčerpání, dali do zápasu všechno. Sevilla je takový gigant, že se do šancí dostane a k úspěchu potřebujete top výkon. Ten jednoznačně předvedl Ondřej Kolář," dodal slávistický kouč.

Pražané dvakrát dotahovali skóre. Poprvé inkasovali po chybě v rozehrávce už po 24 sekundách. "Samozřejmě není nic příjemného, když v tomto prostředí hned ve 20. vteřině ztratíte první balon a prohráváte, zvlášť ze situace, o které jsme se bavili," řekl Trpišovský.

"Na druhou stranu náš tým je už nyní tak vyspělý, že jsem doufal, že se dostaneme do své hry a nebudeme se bát chodit pro míče, což ale prvních 20 minut neplatilo. Byli jsme takoví rozhození," dodal trenér.

Do zápasu nasadil sestavu bez klasického hrotového hráče a v útoku hráli jinak záložníci Lukáš Masopust a Jaromír Zmrhal. "My jsme o variantě na dva útočníky uvažovali hned od chvíle, co nám vylosovali Sevillu, jelikož to vychází z jejich rozestavení a způsobu hry. V tuto chvíli máme jediného klasického hroťáka. Tím je Milan Škoda a my ho nemůžeme utavit, jelikož hrajeme v neděli strašně důležité utkání s Baníkem, které potřebujeme zvládnout," podotkl Trpišovský.

"Ta motivace byla tedy dvojí - abychom o něj nepřišli na příští zápasy a způsob hry Sevilly, kdy jsme dva hráče obětovali do sprintů nahoře, do presinku a do napadání. Počítali jsme s tím, že je pak budeme střídat," dodal.

Zatímco před prvním zápasem byla Sevilla jasným favoritem, remíza 2:2 do domácí odvety nahrává spíše slávistům. "Já tyhle věci moc nemám rád, jelikož člověk má vždycky nějaké prognózy a pak přijde 20. vteřina a prohráváte 0:1. Kdybych měl ale odhadovat, tak si troufnu tvrdit, že je to nyní i 50 na 50. Pokud zopakujeme výkon, jaký jsme podali v Seville, a ještě ho vylepšíme, tak věřím, že to v domácím prostředí ještě zdramatizujeme," řekl Trpišovský.