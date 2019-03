Vaclík mluvil španělsky a popsal i své zranění: Cítím se líp, ale uvidím | iSport.cz

Jak se cítíte?

„Cítím se líp. Ale až po tréninku uvidíme, jak na tom budu. Bolest ještě trošičku cítím.“

Co přesně se vám stalo v prvním utkání?

„Stalo se mi to u gólu Alexe (Krále). Natahoval jsem se po míči, ale nedosáhl jsem na něj. Nejdřív jsem si myslel, že jsem trefil konstrukci. Ale pak když jsem se na to díval zpětně, dopadl jsem na nohu Traorého.“

Jaký jste měl režim? V neděli jste byl v nominaci na ligový zápas, ale nakonec jste ani nebyl na lavičce…

„V sobotu jsem se cítil relativně dobře, ale v neděli jsme toho s trenérem měli na tréninku víc a zjistili jsme, že to nejde. Museli jsme můj režim trochu upravit, abych tomu místu trochu ulevil. Zkusíme všechno a uvidím, jestli to půjde, nebo ne.“

Jaký zápas čekáte?

„Očekávám ještě těžší zápas než u nás. Slavia je doma velice silná, bude vyprodáno a přivezla si dobrý výsledek. Ale věřím, že ukážeme naší kvalitu. Klukům věřím. Doufám, že šance, které si vytvoříme, proměníme, a že po zápase budeme šťastnější my.“

Získala si Slavia po prvním zápase u vašich spoluhráčů větší respekt?

„Myslím, že ne. Už na našem výkonu v prvním utkání bylo vidět, že Slavia má náš maximální respekt. Všichni dobře věděli, co nás čeká, takže kluci nebyli překvapení, jak Slavia hrála. Pro moje spoluhráče se stoprocentně nic měnit nemění.“

Jakou podporu budete mít v hledišti?

Velkou. Rodina sice přijede až příští týden na Brazílii. Ale dostal jsem osmatřicet lístků od klubu a všechny jsou pryč.“

Se slávistickým trenérem Jindřichem Trpišovským jste působil na Žižkově. On o vás říkal, že už tehdy viděl, že budete mít velkou kariéru. Bylo něco podobného vidět i na něm?

„Předně jsem rád, že trenér na mě takhle vzpomíná. Na Žižkově to byl skvělý rok a trenérovi i Štěpánovi (Kolář, trenér brankářů), který mě tam vzal svým způsobem pod svá křídla, moc děkuju. Hrozně mi pomohli. Bylo vidět, že se trenér Trpišovský vzdělává, že si hledá informace, Bylo vidět, že ho čeká dobrá budoucnost. Jsem rád, že jsem se s nimi po dlouhé době viděl a že je tu zase uvidím.“

